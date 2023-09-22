電信債ETF 殖利率衝6％

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台灣最夯的「現金流」投資術，從過去瘋存股到存台股ETF，現在又掀存債熱。法人指出，目前債券相關殖利率拉高後，尤其是全球電信債ETF，主要鎖定歐美中大型電信商發行的投資等級債券標的，ETF平均到期殖利率都破6％，可把握「優殖入手」的存債時機。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，台股投資人早期偏好中華電信股票，主要著眼於股利率高、電信公司經營穩健、具產業壟斷地位，符合投資人追求長期穩健安心訴求，若放眼全球電信產業，全球電信債ETF投資標的，以美國來說，主要包括美國3大電信商—AT&T、Verizon、T-Mobile，同樣具備像中華電信這類型企業，且公司競爭力更甚中華電信。

電信產業債，目前不僅殖利率優，展望全球電信產業趨勢，更具中長期成長潛能，包括現階段全球興起AI+5G甚至6G的網通基建商機，在各國電信政策不斷升級開放下，讓電信公司基本面除了不畏景氣衰退外，從5G到6G的各項嶄新應用商機，更讓電信公司未來具備高成長題材，有助於全球電信債ETF掌握住股價成長機會。

中信全球電信債經理人張瓈尹指出，美國三大電信龍頭皆遞出正面消息，今年於紐約舉辦電信媒體會議，從通訊基礎設施可發現，全球各類型資料傳遞需求持續強勁，每家公司都看到人工智慧（AI）和資料成長的潛在優勢。使用者對網路速度與穩定性的需求，持續加速產業的成長，目前全球前100大市場正持續提高其網路品質，業者現在有能力吸引注重品質和價值的用戶。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄認為，電信業產業特性穩定，近期多數企業獲利遭下修，電信業的通訊服務類股反而出現上修，幅度高於其他產業，強勁獲利表現將使債息收入更放心，投資級電信債因具有收益水準高於一般投資級公司債的優勢，且未來在5G使用量逐漸增加下，料未來獲利與現金流向穩定，產業成長前景可期。