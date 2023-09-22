迎AI熱潮 創新科技長多可期

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創新科技時代的科技股表現

生成式AI引發全球熱潮，年中AI科技指標近期雖股價修正，但投信指出，如網際網路和智慧型手機的長波段循環大行情約7～13年，期間那斯達克漲達300％至650％，生成式AI出現不到一年，那斯達克指數已漲22％，代表AI仍在長波段循環初升段，創新科技長多格局值得期待。

第一金投信強調，AI創新技術的成長動能，從AI基礎建設的投入，例如半導體、雲端運算、網路安全等，2021年至2027年的複合成長率可達21％；基礎建設完備後，還可看到生成式AI的擴大運用，如資料庫建置、軟體開發等。高盛預估，未來一旦生成式AI採用率達30％，可增加1,500億美元的軟體業營收，當採用率達100％，營收增加規模可達4,300億美元，還有近來全球缺工議題，帶動自動化、機器人需求動能進一步提升。

近期AI科技股雖波動加大，但回頭看過往創新科技表現發現，AI表現仍在長波段循環的初升段，創新科技成長性更適合投資人採取定期定額，長線布局，參與AI長多趨勢財。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，面對近期AI漲多的獲利了結賣壓，資金開始轉往部份具有題材支撐或低基期的軍工、航太、內需消費等，預期籌碼面整理乾淨後，長線利多將開始反應，包括聯準會有望暫停升息腳步、景氣燈號由藍轉黃、AI伺服器開始放量等，無論總經或是產業都有利多在等著，對於大盤表現仍看好。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪強調，雖然近期AI股熄火，但是具利基型的IC設計族群走強，科技股走向類股輪動的良性循環，代表市場買盤重心仍在科技股，AI產業仍是主要領頭羊，建議短線大幅修正時可以分批布局或定期定額長線持有。

日盛高科技基金研究團隊認為，電子業庫存去化接近尾聲，半導體供應鏈仍在調整庫存，然可見到產業觸底訊號明顯，IP設計服務仍為IC設計產業裡表現較為突出的族群。