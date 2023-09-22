六大新科技主題 外資青睞

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AI股近期高檔震盪，但是外資看好新興科技長線發展。法國巴黎資產管理美國股票投資策略分析師Vincent Nichols21日指出，法巴科技創新股票基金看好六大科技創新主題投資機會，包含雲端運算、人工智慧、物聯網、自動化、新興主題與基礎科學技術。

由於科技創新對各類產業均有重要影響力，創造投資機會，因此投資不限於科技產業，而是可涵蓋消費、健康護理、工業等不同的產業領域。Vincent Nichols表示，疫情因素加速全球經濟數位轉型，不僅消費者行為快速改變，企業亦加快其科技投資與基礎數位架構升級。

法國巴黎資產管理認為，雲端運算已成企業成長擴張必要投資。企業營運需要運算能力強大的伺服器，以協助處理龐大的人力資源、生產管理、財務管理、採購倉儲管理等多項系統。自2018年第四季以來至今年八月，Google、微軟與亞馬遜的三大超級雲端體系相關營收，以平均27％年化複合成長率成長。

Vincent Nichols強調，過去16年間半導體公司營運利潤率平均上升1倍，利潤率波動性反而降低。隨著美國聯準會去年啟動快速升息循環，科技類股去年也受到債券利率上升衝擊。正面消息是看到科技股的盈餘快速成長也很快對其股價產生支持效果。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪分析，第四季因進入美歐電子產品銷貨旺季，聯準會明年有機會降息，貨幣政策及資金面將趨於寬鬆，將更有利科技股的業績及股價表現，可利用短線的回檔分批逢低布局或定期定額投資，因為就長線來看，創新科技如AI可望在三至五年持續為企業帶來新的業績成長切入點，前景相對其他產業明確。