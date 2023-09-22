市場波動 多元資產策略抗震

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全球主要區域到大陸出口占比

主要國家第三季總體數據已見明顯下行，儘管市場預期下半年經濟軟著陸，但短期波動難免，尤其大陸經濟下行對全球恐有擴散效應。

投信法人指出，利率期貨隱含美國聯準會11月再升息機率56％，及經濟趨緩預期，市場震盪加大，建議採多元資產投資策略，分散風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，短線市場受美債殖利率上行、主要成熟國家經濟數據轉弱，及大陸經濟風險等因素影響，大盤將呈現高檔盤整，預估第四季後反應獲利展望樂觀，大盤可望重拾漲勢。操作上建議股債比7比3，減持財報不佳產業、與大陸關聯度高的全球型股票，增加美國價值股，及NVIDIA財報公布後，可逢低回補美科技股。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為，下半年持續看好美台成長股第三季表現，主要是美台成長股的配置，皆集中在AI領域相關，美股配置持股持續集中於AI概念及雲端供應商。

復華全球平衡基金經理人許育誌預期，升息見頂、利率政策轉向溫和，仍看好下半年股債市表現機會，可多元布局於資訊科技、非核心消費、金融、工業等具業績題材的產業個股，輔以成熟國家公債控制下檔風險，並兼顧市場趨勢上漲契機。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，多重資產策略對投資大眾並不陌生，但是若能進一步精選標的，建立成長與收益部位雙優化的配置，可望進一步提升投資組合多頭跟漲、空頭抗跌的能力，打造投資正循環。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，美國企業債殖利率大幅攀高至逾15年高位，投資級債與非投資級債分別有5％～6％與9％左右的殖利率水準，美國經濟與企業的韌性，也大幅降低企業違約與利差擴大的潛在損失，現今投資人不需要藉由承擔高風險，便可享受具吸引力的殖利率收益。