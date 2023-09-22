電子支付 疫後6成民眾首選

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Money101於20日發表2023無接觸支付趨勢市調報告，疫情加速台灣支付生態巨變，後疫情時代高達60.2％消費者支付習慣以電子支付取代刷卡及現金，成為主流的支付方式。

Money101比對近兩年間之調查結果，60％以上消費者支付習慣偏好「電子支付」（去年占比約45％），「實體刷卡」為22.75％，比去年占比約42％驟降，「電子支付」與「實體刷卡」的偏好占比落差從去年約3％擴大至今年高達37.45％，顯見步入後疫情時代，消費者支付行為有了很大的改變，無接觸支付成消費主流。

電子支付工具的選擇上，以LINE Pay、街口支付及Apple Pay最受消費者青睞，LINE Pay以高達75.06％的使用率位居首位，其次是街口支付19.84％，第三名是Apple Pay占比達16.62％。OPEN錢包、台灣Pay及悠遊付則皆以13％上下的微幅差距，排名第四、第五及第六名。

無接觸支付儼然成新常態，疫後即使各大實體通路回歸正常運作，非現金交易方式仍無形擴散至消費者生活，前五大非現金支付場景依序為網路購物、超商消費、實體通路、繳納保費、水電費及學費等、停車/加油優惠。

Money101行銷總監陳均銘觀察，去年正值疫情高峰期，各家銀行紛紛祭出行動支付或網購通路高回饋搶戰辦卡潮，在今年疫情趨緩，各國紛紛開放旅遊之際，網購及電子支付的相關回饋逐步縮減，更顯著的利多則釋出於海外回饋加碼至最高5％～8.5％之間，搶攻疫後海外旅遊熱潮。

此現象亦反映出市調信用卡種類偏好，現金回饋卡以74.23％心占率位居首位，其次接續為紅利點數卡的8.54％、百貨通路聯名卡的7.13％。

第四季起，將迎來百貨、電商購物季，市調顯示逾5成於折扣季無論是百貨週年慶或雙11皆有購物計畫，其中19.27％為電商派、17.34％為百貨派，兩者皆會參加者達21.69％。

對比去年調查結果，百貨派的占比大幅減少、去年30.63％，同樣也反映於今年百貨通路聯名卡7.13％的低迷心占率，對比去年13.7％有顯著降幅。可見步入後疫情時代，消費者的購物通路選擇並未因疫情趨緩而傾向走入實體百貨通路，反而更偏向於線上虛擬通路消費。