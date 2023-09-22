國票證輔導 聯純9/25登錄興櫃

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專業水資源系統廠聯純科技（6977）預計於9月25日正式登錄興櫃，由國票證券主辦輔導，為「綠能環保」類股注入新活水。聯純科技專精於純水、超純水及再生水系統整合設計、安裝及維運服務，並藉由經驗及技術累積，將營運版圖延伸至技術支援、智慧水系統及ESG永續服務三大領域，提供客戶最完善的水資源整合方案。

國票證券總經理張育綺表示，隨著氣候變遷以及各產業用水量上升，確保水源充足成為台灣科技廠商的重要議題，其中高科技產業對於水資源的純淨度亦有高度要求，聯純科技憑藉著專業的水資源系統整合經驗，透過高精密純化系統、回收水系統及自動化能源管理系統滿足客戶的用水需求。未來，在國內外廠商對於水資源設備建置需求上升下，聯純科技透過集團綜效，營運表現值得期待。

聯純科技憑藉高品質、高穩定性、高處理效率的客製化技術，獲客戶高度肯定，主要客戶包含矽品、日月光投控等高科技業者，子公司蘇州聯純更打入中國科技龍頭－華為之水資源設備供應鏈，營運動能可期。此外聯純科技活用專業技術，設立子公司聯純永續提供一站式ESG解決方案，透過數據分析找出能耗問題，再導入節能系統，提高能源效率，並透過智慧水系統監測水質，有效降低人力成本。未來，聯純科技業務範疇將多方並進，為未來營運續添動能。

國票證券承銷團隊，提供籌資、財務顧問服務等客製化金融服務，為企業引進全方位資源，並協助企業實踐永續經營、強化公司治理，與國際趨勢接軌。2022年度國票綜合證券主辦承銷IPO+SPO案合計11案，承銷總金額逾40億元。2023年8月材料KY（4763）更在國票承銷團隊協助下成功募集21.24億元，居當月份上市櫃公司現金增資籌資金額之冠，充分展現團隊的承銷能力。