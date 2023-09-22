施羅德：配置多元債券、資產 掌握後升息契機

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9月21日美國聯準會利率決策會議維持利率區間在5.25％～5.50％，最新利率點陣圖顯示2023年政策利率中位數維持在5.50％～5.75％區間，保有今年底前仍有1碼升息空間的彈性，而2024年中位數則從4.625％上修至5.125％，顯示明年降息空間從原先預期4碼減少至2碼，美國聯準會持續傳達維持高利率環境、抑制通膨回到長期目標的決心。

在經濟預期部分，聯準會調高今、明兩年經濟成長率，下修失業率及核心通膨預期，顯示美國聯準會仍對於未來經濟偏向樂觀；整體而言，昨日利率決策大致符合市場預期，然而，對於經濟較為樂觀的預測，使美債利率出現上彈、美元小漲。

美國聯準會會議雖無意外，但強化了我們對投資建議的信心。美國升息循環邁向最後階段，明年預期降息幅度減少，顯示利率水準將繼續維持在高檔區間一段時間，而核心通膨自高點鬆動，且未來經濟成長依然穩健，未來經濟更趨樂觀。

受惠於對利率正處高點、未來降息可期的普遍預期，今年以來，台灣投資人對債券資產的偏好與日俱增，但一味的拉長債券存續期間，押寶明年大幅降息的激進策略，今年以來並不奏效，反而徒增投資資產的波動。施羅德建議，與其時時猜測何時降息、大幅以長天期債券增加利率風險，不如採取廣納收益來源、彈性存續期操作的多元債券策略，可讓您更輕鬆地面對可能更長更久的高利環境。

此外，後升息時代的股市亦有表現機會，過去歷史經驗顯示，除了債券資產會受惠於降息外，過去6次暫停升息後全球股市正報酬機率也相當明顯，因此，後升息時代，進場多元債券及多元資產，掌握收益及成長潛力。