新加坡擁完善財管生態圈 PwC助家族企業主規劃傳承

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家族辦公室（Family Office）可為富豪家族提供投資管理與財富傳承等服務，這幾年在華人家族非常熱門，尤其是在新加坡、香港、中國大陸的高資產族群及金融機構更為熱門。有鑑於此，資誠聯合會計師事務所於20日舉辦「資誠家族及企業永續辦公室2023中秋策略論壇」，邀請PwC Singapore私營及初創企業服務部暨稅務合夥人林可芯、匯富資產管理有限公司執行長黃秋安及恒泰信託新加坡業務發展總監施映婷來臺分享新加坡家族辦公室的重要規定、申辦過程及維持營運的關鍵。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，隨著家族企業不斷壯大、境外財富逐漸累積，選擇家族辦公室的地點至關重要，其中應該考量包括聲譽、政經環境、監管框架、稅收制度、文化背景、生態圈與專業人士等關鍵因素，而新加坡在各方面皆有優勢，是許多臺灣家族第一個想到離家不遠的地點，適合有移民計畫及全球財富管理需求的家族。PwC的全球聯盟組織遍佈152個國家及區域，是臺灣家族企業主面對變局與規劃傳承可信賴的專家。

PwC Singapore私營及初創企業服務部暨稅務合夥人林可芯表示，新加坡基於擁有完善財富管理生態圈，政治穩定性以及優化的稅務優惠等，促進了單一家族辦公室的數目激增。根據新加坡金融管理局（簡稱金管局）指出，從2020年底的400家增至2022年底的1,100家。而54％的全球家族辦公室計畫未來五年增加亞太地區的資產配置，顯示新加坡全球國際財富中心日益重要的地位。