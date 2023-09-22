教師族群 健康、樂退保障不可少

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教師節即將來臨，重新喚起大家「尊師」的精神外，教師們在教師職涯中，難免會引發相關疾病，比如長時間講話溝通引發聲帶長繭、久站教書引發膝關節提早退化、長時間批改作業或電腦工作造成視力退化或乾眼症等；同時，教師們的退休金制度已有所調整，得先為自己的未來搶先布局，全球人壽提醒教師族趁機檢視醫療保障及退休規劃，並建議護健康、享樂退必備保單。

隨著教職生涯發展，教師們難免都會因為工作出現相關疾病，因此萬一需住院或手術，最擔心的就是自費項目，例如病房升等、新式手術、特定醫材及藥物等等，在符合條款給付項目下，「實支實付醫療險」可在投保計劃別限額內，用醫療費用單據向保險公司申請實報實銷。此外，像是請看護、營養品、交通費、請假扣薪水等隱形費用，建議可搭配「定額給付醫療險」提供固定金額給付，以補貼醫療以外的開銷。

隨著未來年金改革政策變動的不確定性，也促使教師們更加重視退休財務來源的配置。若離退休時間還很久，且願意承受投資風險、有機會累積更多資產的教師，建議可挑選變額年金險。變額年金險是投資型保單，保費會先扣除相關費用後再拿去投資，等到退休時，可選擇整筆領回或是領年金作為退休的穩定收入。

若需要壽險保障，又想穩穩累積退休資產的教師，適合利變型終身壽險（資產累積型），可為自己規劃退休金流，也能傳承給家人子女。繳費期間有比較高的保障倍數，可守護家人，且能透過宣告利率有機會再獲得回饋金，穩健累積資產。等到退休時，可選擇轉成即期年金險，作為退休收入，或者持續累積，身故後留給家人子女。

隨著少子化及年金改革，教師們應該提早為自己做好完善的醫療及退休規劃準備，全球人壽提醒教師們要定期檢視自己的醫療保障是否能跟得上時代需求，同時也應啟動退休金流的規劃，幫自己護健康、享樂退。