和泰產險 推「海外逍遙遊」專案

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今年國定連續假期較多，海外旅遊需求的旺盛，即使機票價格相較過往來得高仍一位難求，除了搶訂機票、飯店、租車。和泰產險提醒民眾，在規劃行程時也應留意出遊時的氣候狀況，提早完成投保事宜。和泰產險網路投保推出全新「海外逍遙遊」專案，便捷的投保頁面，讓民眾可以依據需求輕鬆試算保費，出發前1小時投保，3分鐘即可完成，快速建構旅遊防護網。

在國外，直接因天災所導致的航班延誤狀況，輕則滯留幾小時，重則跨日，不僅打亂原有行程，衍生的住宿、交通費用也讓民眾的荷包苦不堪言，凸顯投保旅遊不便險的重要性，雖然用部分信用卡購買機票會附贈旅平險，但保障項目較少，保額也較低，可能無法填補損失，建議民眾還是要另外投保。

和泰產險全新的「海外逍遙遊」專案，包含旅平險、旅遊不便險、海外突發疾病、急難救助，還有其他費用補償，可依個人需求選擇合適的投保方案。

在遇到班機延誤4小時以上，就能啟動班機延誤保險，依約給付最高新台幣8,000元，保險期間內若遭遇二次班機延誤事故，最高可賠付16,000元的保險金；如在多段航班轉機過程中發生行李延誤超過6小時的情況，則可賠付5,000元，讓旅客們的度假之旅多一層保障。

和泰產險網路投保平台24小時全天候開放受理，即便是臨時規劃出國行程或出差，出發前1小時使用手機上網就能投保，以「海外逍遙遊」專案基本型為例，身故或失能保額300萬元，5天保費僅要363元。

和泰產險官網投保旅遊平安險月月抽好禮，若透過LINE PAY保險館投保，還能額外獲得LINE POINTS點數，讓你輕鬆擁有保障享受旅遊假期。