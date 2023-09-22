台灣國際水週 指標企業雲集

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由外貿協會主辦的2023年「台灣國際水週（TIWW）」，於9月20日至22日在台北世貿一館盛大展出。逾110家指標企業，使用近200個攤位，除了國內企業參展踴躍，還有來自8國的國際參展商，其中加拿大、新加坡更以國家館展出，藉由展覽平台拓展全球水資源商機。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，根據聯合國報告，全球有20億人沒有安全的飲用水，36億人缺乏管理得當的衛生設施，為了確保人民的健康、糧食安全，以及保護我們的生態系統，水資源永續利用至關重要。面對全球缺水的情況，台灣國際水週聚焦再生水、智慧水科技，展出廢汙水處理、智慧水監測、再生水科技等創新解決方案，以科技協助水資源永續發展。

經濟部水利署署長賴建信指出，近年臺灣歷經百年大旱及今年南部旱情，凸顯水資源的重要，未來有賴各家業者的專業，提供更好的水利解決方案。今年水利署於展場籌設「水利產業主題館」，展示智慧水資源管理及新創技術，展現我國水利產業的潛力與活力。

今年展覽聚焦廢汙水處理及智慧水務科技，指標大廠精銳盡出，包含美商、法商、丹麥商及澳商等國際重量級業者，以及經濟部水利署、工研院、台灣機能水協會、台灣環保暨資源再生設備公會、台灣超微細氣泡協會等重要機構，還有三敏電機、凱懿國際、旭然國際、鼎機、銘祥、福樺實業、台純、宮黛等國內頂尖企業，呈現最先進的工業水處理、水資源管理及終端淨水等解決方案。