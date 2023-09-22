TAISE企業永續菁英培訓班 開放申請

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應對國內外各項永續發展規範上路，各行各業都積極爭搶具備即戰力的人才。台灣永續能源研究基金會（TAISE）「企業永續菁英培訓班」即日起開放2024年專班申請，鼓勵各企業、組織或大學搶先預約，建立永續思維與基礎實務能力。

TAISE表示，不同於長時數的永續管理師證照課程，「企業永續菁英培訓班」定位為認識永續議題的入門課，從全球永續趨勢切入，再透過案例剖析、並由講師帶領實際評析永續報告和企業永續表現，確保學員真正理解企業永續的核心理念，進而得以應用自身所屬組織實踐。

TAISE副執行長鄭頎一說明，金管會已經發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，所有上市櫃公司最遲2025年都必須發布永續報告書，因應各企業實務需要，菁英培訓班特別設計「永續報告書」以及「ESG永續績效表現」兩大核心課程，各規劃一天完整課程，引領學員透過評比演練，掌握企業永續資訊揭露品質要求，進而深化永續工作內涵。

鄭頎一表示，「企業永續菁英培訓班」2015年開辦至今，與四大會計師事務所、三大科學園區、臺北市產業發展局、以及多所大學分別合作開班，總培訓學員將近萬人。而在公開課程外，也有許多企業直接在所屬據點開設專班，將講師邀請到家，就近培養員工永續知能進而建立永續團隊；也有學校結合既有通識課程，幫助學生從在校期間就做好準備，及早與社會接軌。

通過考核後也能實際參與台灣企業永續獎（TCSA）評比作業，進一步可以帶動台灣整體永續表現持續的進步。

永續菁英培訓班即日起開放企業、組織或學校申請開設專班，洽詢電話：（02）2769-8968分機209。