米其林餐盤推薦 八和和牛燒肉獨家推三款和牛

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迎接闔家歡聚的中秋佳節，連續三年拿下米其林餐盤推薦的「八和和牛燒肉專門店」，為滿足頂端顧客需求，一口氣採用日本空運來台的三款A5和牛，包含松阪伊藤牛、神戶牛與近江牛，每口咬下皆入口即化，嫩滑口感纏綿於唇齒之間，讓消費者體驗極上和牛的高級境界與美味饗宴。

此次活動使用的松阪伊藤牛為「王女之貞」產自日本伊藤牧場，月齡29個月、BMS達到12級；神戶牛肉則根據神戶肉流通推進協議會的定義，是出產於日本兵庫縣的但馬牛肉，但馬牛是和牛的一種，獨特飼養方式，其肉質則為日本料理中的珍饈，外表呈現出大理石紋理，肉質肥嫩美味，是頂級和牛的選項。

近江牛是由日本滋賀縣擁有環繞琵琶湖的群山所流出的美味山泉水，以及豐富自然環境培育而成，以味道鮮美、肉質肥嫩為特色，蘊含豐富油酸，油脂融化的溫度較低，只要稍微烤過再撒上岩鹽便香氣四溢，即使沒有任何調味，其獨特香氣也讓人驚艷，自即日起販售，數量有限，售完為止。

位於信義商圈的八和和牛燒肉專門本店，店內裝潢採用低調奢華時尚風為主軸，帶有高級且神祕氣息；而位在敦化北路上2號店，以神祕時髦的西裝店為入口，推開大門走進隱藏在背後107坪大的燒肉場域，以黑金色系交錯而成，牆面則大量使用普魯士藍為店內風格，感受低調奢華的時髦氣息。

八和和牛燒肉設計豐富的主題料理，其中有多道特色小點令顧客讚不絕口。目前活動獲得熱烈回響，邀請賓客趕緊訂位。