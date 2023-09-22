一個時代的落幕！媒體大亨梅鐸退休 兒子接棒福斯和新聞集團董座

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

媒體大亨梅鐸70年職業生涯打造出一個巨型保守派全球媒體帝國，形塑了各大洲的政治，如今他宣布將交出福斯公司、新聞集團董事長職務，兒子拉克蘭11月將接棒成為唯一董事長。

福斯新聞（Fox News）報導，92歲的梅鐸（Rupert Murdoch）今天透過信件通知同事他的決定，並提及自己身體健康。

梅鐸寫道：「我寫這封信是要你們大家知道，我已決定轉任福斯公司（Fox Corporation）與新聞集團（News Corp.）的名譽主席。」

「在我整個職業生涯中，每天都接觸到新聞和構想，這點將不會改變。但現在是我挑戰不同角色的時候，我知道我們有一個才華洋溢的團隊，而且拉克蘭（Lachlan Murdoch）是一位熱情、有原則的領導者，他將成為兩家公司的唯一董事長。」

拉克蘭也發聲明表示：「謹代表福斯和新聞集團董事會、領導團隊，以及從他的辛勤工作中受益的所有股東，慶賀我父親70年的卓越職涯。」

根據福斯新聞，梅鐸的職涯跨越各大洲，留下的印記遍及全世界。

澳洲出生的他在1954年20多歲時，掌控了之前由他父親經營的新聞公司（News Limited）。

此後梅鐸的公司持續收購並創辦了數家澳洲報社，接著更放眼國際，在1969年取得英國「世界新聞報」（News of the World）和「太陽報」（The Sun）的控制權，之後又買下「紐約郵報」（New York Post）等美國刊物。

1980年，為了將不斷增加的報社、雜誌、電視資產的國際業務聯合起來，新聞集團成立。1985年前，他又拿下20世紀福斯影片公司（20th Century Fox）的所有權，以及美國若干主要市場的一些地區性電視台。

1986年，福斯廣播公司（Fox Broadcasting Co.）開播。到了1996年，福斯體育（Fox Sport）取得巨大成功。同年福斯新聞頻道（Fox News Channel）推出後，亦迅速奠定在24小時全天候新聞報導的領導者地位。

梅鐸的媒體帝國版圖還不僅於此。法新社評析，從太陽報、紐約郵報等小報，到「泰晤士報」（The Times）、「華爾街日報」（Wall Street Journal）等知名報章，再加上福斯、天空（Sky）等熱門電視網，讓梅鐸家族晉升全球最有影響力的人物之林。

福斯新聞主播默爾（Bill Hemmer）表示，梅鐸的「貢獻無數且非凡」。

然而法新社指出，其新聞部門在梅鐸領導下，頻繁挨批模糊了評論與新聞之間的界線。

梅鐸也留下一連串媒體醜聞。2011年，他的公司突然收掉世界新聞報，這家英國熱門小報的記者為了挖獨家，竊聽名人與犯罪被害人的電話，引來民眾強烈反感。

2016年，梅鐸將權大勢大的新聞部門負責人艾爾斯（Roger Ailes）趕下台，因為艾爾斯捲入性騷擾醜聞。

但一切爭議跟梅鐸帝國與前美國總統川普的關係比起來都相形失色。川普鼓吹2020年選舉舞弊論，並試圖以此說服數千萬選民，這樣的行動獲得梅鐸旗下媒體報導。

自由派團體「美國媒體事務」（Media Matters for America）執行長卡魯桑（Angelo Carusone）說：「梅鐸的福斯新聞在美國民主和公眾生活中，創造出一股獨特的破壞力量，這股力量開創了一個種族主義與後真相（post-truth）政治蓬勃發展的分歧時代。…這個世界因梅鐸變得更糟。」