科技股大殺 美股收黑 道瓊急挫370點

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美國最新經濟數據顯示就業市場強韌，深化市場對於聯準會進一步升息的預期，復以美國國防撥款法案程序表決未獲通過，使停擺危機升溫，華爾街股市21日開低走低，尾盤時段跌幅擴大，道瓊工業指數急滑逾300點，四大指數終場皆挫逾1％。

道瓊工業指數下挫370.46點，或1.08％，以34,070.42點作收；標準普爾500指數挫跌72.20點，或1.64％，收4,330.00點；那斯達克指數下跌245.15點，或1.82％，收13,223.98點；費城半導體指數下滑59.95點，或1.76％，收3,338.85點。

數據方面，美國勞工部21日公布報告顯示，上周初領失業救濟金人數報20.1萬人，較前值減少2萬人，且低於預期的22.5萬人，為1月以來的低位；截至9月9日為止，持續申領人數亦跌2.1萬人至166.2萬人，低於預期的169.2萬人，同創今年初以來最低，顯示勞動力市場依舊穩健。

另外，美國8月份成屋樓銷售跌0.7％，以年率計報404萬間，創下7個月來的低位。

失業數據公布後，10年期美債殖利率加速上行，美股盤初曾接近4.49 ％，盤後一度逼近4.50％，連續三日刷新2007年來高位，到債市尾盤時約為4.49％，日內升約8個基點；2年期美債殖利率在失業數據出爐後一度轉升、靠近當日高位，但在美股盤初再度轉跌，早盤曾逼近5.12％刷新當日低點，較當日高點回落近8個基點，到債市尾盤時約為5.14％，日內升降近4個基點。

政經方面，美國眾議院21日就國防開支進行程序性投票，惟共和黨內部分歧深化，部分保守派共和黨人士與民主黨人士一同反對該案，導致投票未能通過，加深政府關門風險。

聯準會於19日至20日召開議席會議，會後宣布按兵不動，但利率點陣圖暗示年內將再升息一次。前聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）21日對此表示，他認為聯準會需要進一步升息並將利率維持於更高水平，以防範通膨再度加速上升的風險。

美國前財長薩默斯則指出，聯準會對美國經濟預測過於樂觀，美國依舊存在著通膨加速和經濟增速不及預期的雙重風險，甚至可能兩者都成為現實，演變成停滯性通貨膨脹的局面。

個股方面，矽智財巨頭安謀（Arm）於本周在美上市，但掛牌後遭到空頭狙擊，21日盤中一度跌破IPO價格，終場收跌1.42％，收報每股52.16美元，連創一周來收盤新低。

外媒早前報導稱，Google考慮最快在2027年不再將博通視為AI晶片供應商，使博通盤初曾跌逾4％，但此消息隨後遭到Google駁斥，該公司強調與博通的晶片合作關係「不會發生變化」，促使博通刷新當日高點，跌幅收窄至1.3％，終場收跌2.67％，股價來到808.36美元，Google則挫跌2.40％，收在131.36美元。

大型科技股21日全線收跌，亞馬遜重挫5.96美元，跌幅4.41％，收在129.33美元；Meta下滑3.94美元，跌幅1.31％，收報295.73美元；蘋果收黑1.56美元，跌幅0.89％，收報173.93美元；微軟下跌1.24美元，跌幅0.39％，收報319.53美元。

台股ADR方面，台積電ADR收黑1.93美元，跌幅2.21％，收在85.36美元；日月光ADR下跌0.16美元，跌幅2.11％，收在7.41美元；聯電ADR挫0.02美元，跌幅0.29％，以6.95美元作收。