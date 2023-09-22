9／22盤前》卡位充電椿商機 3檔連接器吸睛

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台股今（9/22）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.強強聯手！英特爾於創新日上展示了世界第一個UCIe連接的Chiplet（小晶片）處理器。此晶片匯聚兩大晶圓代工廠尖端技術，分別將使用Intel 3，以及TSMC N3E的Synopsys（新思科技）UCIe IP的兩個小晶片，透過英特爾EMIB先進封裝進行連接。

台廠除了創始台積電、日月光外，還有六家公司也在UCIe聯盟之列，包括矽品、華邦電，IP公司則有世芯、創意、愛普，值得留意的是IC設計大廠聯發科也在名單之列，均致力推動 Chiplet介面規範標準化。

2.嘉晶（3016）暨漢磊（3707）董事長徐建華指出，全球減碳趨勢帶動化合物半導體（Compound Semiconductor）需求大增，漢民集團在未來戰略上，將積極進軍車載市場，現正進行6吋碳化矽（SiC）擴產計劃，預計明年產能是今年的兩倍，2025年產能會是今年的三倍，持續擴大產能，提升技術，以築高競爭門檻。

3.美國聯準會（Fed）再亮鷹爪，衝擊台股21日一舉摜破半年線，將回測前波低點16,264點及萬六大關，統一投顧、富邦投顧、凱基投顧三位董事長，預料近期良性修正後，有出現「中秋變盤」向上機會，且利空逐步淡化下，越接近年底越有反彈底氣，正面看待台股第四季行情。

4.全球網通建設商機持續釋出，美、英、歐盟等八國及地區，預計在未來五至十年共投入800億美元，擴大網通基礎建設，國內網通廠中長期營運將持續受惠，包括啟碁（6285）、智邦（2345）、中磊（5388）、智易（3596）及合勤控（3704）今年全年營收可望延續去年，五大廠可望齊創歷史新高。

5.電動車充電樁商機一觸即發，搶新商機，連接器廠不落人後，不單龍頭廠信邦（3023）已敲定赴墨西哥建廠，健和興（3003）內部就是否赴美建廠正進行討論，至於良維（6290）雖表示，暫時會以強化中國與泰國產線為主，但仍強調，美國電動車充電椿商機不會缺席。

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6.台股近期上演「雲霄飛車」走勢，指數連四紅蓄勢挑戰季線未果，加上美國聯準會（Fed）釋出仍有升息1碼空間態度，大盤本周以來苦吞連四黑，摜破半年線關卡，在外資大舉撤出情況下，八大公股行庫扮演重要護盤角色，21日買超金額達79.46億元，累計9月以來加碼321.25億元。 八大公股行庫21日鎖定台積電、技嘉、鴻海、欣興、中信金、國泰金、中鋼、合庫金、台泥、玉晶光等權值股，回補台積電21.18億元最多，其他名列前十大個股也都投入億元以上銀彈，抵禦外資調節壓力，展現護盤企圖。

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7.中美晶（5483）21日董事會通過參與朋程（8255）現金增資案，再砸約6.4億元，持股比例增至24.58％。中美晶透過轉投資強化半導體事業版圖，朋程今年亦取得茂矽（2342）經營權，擴大碳化矽（SiC）布局。

8.亞航（2630）21日法說會釋出市場復甦的樂觀訊號，法人看好亞航可望於第三季提前轉盈。亞航為爭取無人機標案，三箭齊發，董座盧天麟透露，軍規軍用「銳鳶二」3架無人機預計10月招標，預算0.96億元，將攜手碳基科技共同投標；兩家業者也會攜手開發中大型無人機，放眼明年商規軍用無人機量產標陸續招標，國防部編列明年量產58架、預算近7.3億元。

另亞航在台北航太展亮相的AA-001無人機原型機，預估明年上半年取得民航局認證，將目前8架原型機優化，下半年即可出貨，進軍商用無人機市場，主攻外銷，盧天麟透露，已有多國客戶洽談中。

9.工業電腦廠艾訊（3088）推出新一代人工智慧交通及安控解決方案，加上全球服務業缺工趨勢，及資安議題帶動網通設備出貨增溫，預料將為公司成長主要動能，估在客戶庫存調整近尾聲、資本支出回溫下，長期需求正向。

10.飼料食品加工廠福壽（1219）法說會報喜，福壽董事長洪堯昆21日表示，在肉品加工洽富氣冷雞獲利增逾2倍、加上第四季原物料成本趨緩、糧油供應穩定，樂觀第四季可優於2022年同期，有望帶動全年營收突破160億元，獲利創新高。

11.油價持穩墊高，遠東區石化上游乙烯現貨報價每噸勁揚15美元、丙烯上漲5美元，有利提振包括台塑化（6505）在內的台廠營運。此外，PP、ABS、PS等原料也在需求支撐、反映成本的基礎上，價格行情出現補漲，廠商利差持穩提振，相關生產廠包括台化（1326）、台達化（1309）、國喬（1312）等營運將添利。

12.中鴻（2014）21日開出10月盤價，包括熱軋、冷軋、鍍鋅產品每噸皆調漲500元，伴隨下游拉貨增，第四季業績成長可期。

13.螺絲產業今年市況不佳，眼看即將進入第四季，訂單狀況仍舊不理想，不過螺絲大廠春雨（2012）認為，歐美國家客戶的庫存持續去化，已接近見底狀態，未來仍就有補貨的需求，審慎樂觀看待第四季螺絲業發展。

14.藥華藥（6446）宣布，旗下新藥Ropeg最新臨床研究結果，Ropeg快速遞增劑量方案用於PV（真性紅血球增多症）病患的臨床數據達高標，預期將有助大陸藥證審查進度。藥華藥已於去年底日向大陸國家藥監局提出Ropeg的藥品上市許可證申請，適應症為羥基脲耐藥或不耐受的真性紅血球增多症，藥證審查順利進行中。

目前Ropeg也已獲大陸海南省藥品監督管理局同意以「臨床急需藥品」資格進口，讓部分對岸患者將可到「海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區」申請使用Ropeg治療。

15.力麗（1444）大啃蘋果訂單，公司21日指出，今年搭配蘋果新品發表，Apple Watch錶帶還有編織充電線出貨狀況很好，數量是去年的10倍以上。力麗表示，雖蘋果訂單總金額占力麗紡纖本業營占仍低，不過由於電子級紡品毛利高，加上新台幣貶值效應、匯兌利益增加，改善獲利狀況，預估力麗第三季有機會損益兩平。

16.全球最大記憶體廠商三星的減產效應，將於第三季起發酵，業界人士預期，2023年下半年DRAM供需結構和產業庫存，將呈現大幅改善。

受到DRAM三大應用需求不振影響，三星、SK海力士、美光等三大供應商庫存，於2023年第一季來到高峰，在第一階段減產後，第二季庫存水位僅小幅度下滑，三大供應商因而持續擴大減產。

17.和碩（4938）21日公告，將過去租予旗下隱形眼鏡製造商晶碩光學（6491）的桃園龜山廠，以30.4億元出售給晶碩，進一步整合集團資源。和碩近年同時於龜山工業區持續購地擴產，以因應其車用產品之客戶需求。

18.友達（2409）與體感遊樂設備廠智崴資訊（5263）攜手，運用ALED無縫拼接先進顯屏技術，正式啟動位於基隆Aniverse漫遊者實境體感基地，打造全台最大戶外裸視3D LED弧形螢幕，將3D立體動畫活躍於頂樓外牆。未來ALED技術還將持續導入多元智慧場域，提供更豐富的數位藝術內容服務，拓展產業場域經濟出海口。

19.蘋果iPhone 15系列發表以來成功凝聚市場目光，但外資圈對新iPhone銷售狀況卻出現分歧，摩根大通證券認為等待到貨時間拉長，尤其低階款需求優於預期，瑞銀證券調查反而顯示高階的Pro機種等貨時間明顯比去年短，形成「iPhone銷售、各自表述」的弔詭情況。（中性看待）

20.國際半導體產業協會（SEMI）預估，2023年至2026年全球將新增12座8吋晶圓廠，屆時8吋廠月產能將增14％至770萬片規模，創史上新高。對此，聯電表示，就供需角度來看，產能增幅仍跟不上需求成長，再加上公司持續進行特殊製程及差異化的提升，聯電強調，對未來8吋晶圓市場展望仍相當樂觀。

21.淨零減排當道，華新麗華與供應商組成減碳聯盟，期望2025年60％供應商可完成範疇一、二碳排揭露的目標，其中40％可通過驗證。華新21日召開供應商交流會，聚焦ESG，華新董事長焦佑倫期許，未來華新更努力做好企業公民的角色，與有相同價值觀的夥伴同行。

22.雙A（Auto、AI）成為科技產業發展新顯學，國際車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）執行副總裁暨技術長Lars Reger疫情後首次訪台，此行將會親赴台積電南科廠見證5奈米量產，並規劃拜訪經濟部，為後續在台灣設立研發中心做準備，同時也樂見與台積電在德國成立歐洲積體電路（ESMC），達到穩定歐洲車廠晶片供應與分散風險的目標。

23.空運轉熱、海運穩價，都要看美國市場臉色！上櫃貨代業者中菲行總經理邱鈞榮21日表示，今年台灣空運出口到美國幾乎沒有淡季，7月中運費起漲有感，目前飛紐約運費每公斤飆至260元左右（不含燃油附加費39元），是以往淡季的倍數價，飛美西運費每公斤也有125元左右，美國市場占台灣空運出口量逾3成，具指標作用。

24.雲端服務商萬里雲創辦人暨董事長劉永信21日表示，東南亞市場的雲端服務發展迅速，該公司連續兩年東南亞市場的業績成長率均逾5成，為搶占東南亞市場大餅，接下來將透過購併的方式來積極佈局。

25.富動科（6813）參加數字出版博覽會，攜手虹彩光電與TPK-KY（6373），與中國首家掛牌上市出版商時代出版傳媒，共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品，採用10吋膽固醇全彩電子紙顯示器，未來將延伸至13吋、16吋機種，主要瞄準中國龐大數位教育、童書繪本市場，預計於明年第一季末量產出貨。

26.看好低軌衛星商機及太空產業發展，宏碁集團董事施宣輝自掏腰包、於2021年底成立智探太空，投入立方衛星的設計研發製造，近一年間已有2枚衛星成功發射入軌後，今、明年亦分別規畫2枚及4枚立方衛星進入太空，持續朝3年內營運達損平的目標前進。

27.金寶電子睽違八年再次回到聯貸市場，兆豐銀行攜手合庫銀行、第一銀行及華南銀行共同統籌主辦138億元聯貸案，獲土地銀行、上海商銀、永豐銀行及彰化銀行等銀行支持，短期間即超額認購並結案，21日完成簽約，

28.投信基金可望加速問世，證期局副局長黃厚銘21日公布，為提升基金審查效率，目前走申報生效、投資國內為限的基金，若要募集、追加募集及展延案件，未來將委託證交所、櫃買中心、集保審查。證期局將更聚焦市場監理、產業發展、投資人保護及政策規劃檢討等。

29.車廠和手機互相跨界已成趨勢，蔚來汽車21日發表首款智慧手機：NIO Phone。蔚來執行長李斌表示，做手機不是因為車不賺錢要靠手機盈利，而是用戶需要一款與蔚來汽車無縫連接的手機，公司要做讓蔚來汽車產品更好用的手機。

30.英國央行21日宣布維持基準利率5.25％不變，為2021年11月來首次不升息，未跟隨歐洲央行上周持續升息步伐。因有跡象顯示，英國通膨持續降溫和經濟正瀕臨萎縮邊緣。

31.瑞士央行21日意外宣布維持基準利率1.75％不變，終止2022年6月來連續五次升息行動，市場原先預期升息至2％。央行表示，未來幾個月會密切關注通膨情勢發展，並強調不排除繼續緊縮貨幣政策的可能，以確保中期物價穩定。

32.大陸生活服務店商平台美團及大眾點評21日公布最新數據顯示，截至9月20日，平台上旅遊消費訂單，包含酒店民宿、景點門票、交通等較2019年翻倍增長，餐飲訂座量則增長112％。美團表示，在雙節合一、杭州亞運等多重需求交織下，今年即將到來的「十一」假期，有望成為五年來最火的黃金周。

33.大陸國家主席習近平22日將出席杭州第19屆亞洲運動會開幕式。主場外交登場之前，他於20日前往義烏，考察全球最大的小商品批發城－義烏國際商貿城，以實際行動向市場表達挺民營經濟的決心。

34.長聖21日宣布，獲美國FDA正式核准其新藥CAR001（CAR-T）進行人體I/IIa臨床試驗，成為全球首例核准進入人體臨床試驗的異體HLA-G-CAR-BiTE細胞療法，開啟癌症治療於晚期及難治性實體腫瘤（包括大腸直腸癌、乳癌、肺癌和腦癌）的劃時代新療法。

35.受惠生成式AI需求帶動，TrendForce統計，全球前十大IC設計公司第二季營收衝上381億美元，季增12.5％，預估第三季將再創新高，輝達（NVIDIA）單季營收彎道超車取代高通及博通，登上全球IC設計龍頭。

輝達第二季營收達113.3億美元，季增68.3％，並一舉超越高通及博通，首度登上全球IC設計公司龍頭。輝達受惠於全球CSP（雲端服務供應商）、網際網路公司與企業生成式AI、大型語言模型導入應用需求，帶動資料中心第二季營收季增高達105％，且遊戲及專業可視化兩項業務營收亦持續成長。

36.伴隨庫存落底，客戶壓力漸減，再加上工業用線束逐漸由USB2.0、USB3.0朝TYPE C改朝換代及南美新標案商機浮現，詠昇（6418）總經理黃金錫表示，繼今年獲利回到常態後，明年營收可望再度起飛，至於能否回到2017年EPS站穩2元的榮景？黃金錫也樂觀表示，會拚拚看。

37.全球最大、同時也是台灣市占率最高的公有雲AWS，21日攜手中華電信（2412）、伊雲谷（6689）、邁達特（6112）等合作夥伴，舉辦製造轉型戰略峰會，將搶攻台灣製造產業上雲的商機。

38.緯創近年逐步將集團業務朝高毛利事業靠攏，尤其今年旗下AI伺服器業務進入快速成長期、其整體營運築起底氣後，加速盤整低毛利業務的改善，包括董事會近期決議處分位於馬來西亞、以消費性電子產品為主的廠房，持續重整集團業務，也擴大高毛利的業務布局。

39.雙鴻隨著消費電子產品逐漸復甦，客戶庫存消化至健康水位，挹注8月營收年、月雙增，另受惠於晶片廠開始釋出晶片，帶動雙鴻VGA散熱產品回升，預期9月持續增長。

1.美國聯準會放鷹，外資21日以今年第二大賣超339.96億元，鎖定台積電領跌台股，加權指數開低走低，終場下跌218點或1.32％收16,316點，摜破半年線16,500點。

法人指出，台股20日跌點與跌幅同步成為今年第十大，但成交量卻較前一日縮減至2,839億元，且自前日開始出現回穩的AI概念股指標如廣達、緯創、技嘉收紅，尤其台積電尾盤出現3,913張的成交買單，加上融資券同步減2.6億元與2,393張、連四天下挫604點跌深醞釀反彈，台股止跌訊號逐步浮現。

B.利空因子：

2.美國聯準會（Fed）台北時間21日凌晨發布最新政策聲明，一如預期將基準利率凍結在22年高點，但隨之公布的利率「點狀圖」暗示，今年底前再升息1碼，利率維持高檔的時間拉長，明年降息幅度比原先預測緊縮。Fed暫時按兵不動，但同時透過上調此後兩年的利率預期，釋放高利率將保持更久的訊號，在美國與全球部份國家經濟分歧之際，已讓市場感到不安。

3.美股主要指數周四（9/21）大跌，因美國聯邦政府可能停擺，讓煩惱高利率的投資人又多一層憂慮。

道瓊工業指數下挫370.46點或1.08%，以34070.42點作收。標準普爾500指數挫跌72.20點或1.64%，收4330.00點。科技股那斯達克指數下跌245.15點或1.82%，收13223.98點。費城半導體指數下滑59.95點或1.76%，收3338.85點。

4.美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動，但暗示年底可能升息1碼，市場解讀Fed放鷹，國際美元指數走揚，新台幣匯率21日開盤一路走弱，盤中重挫逾1角，終場收在32.112元兌1美元，貶值9分，匯價連五個交易日收黑，並創逾十個半月新低，總成交量擴大為21.775億美元。（對外銷產業係偏多解讀）

5.台灣今年經濟成長率不僅難保2，甚至保不住1.5。央行21日將台灣今年經濟成長率預測下修至1.46％，央行總裁楊金龍表示，今年經濟成長率不如預期，預估今明兩年產出缺口皆為負值，同時有三大不確定因素影響全球經濟金融前景，恐影響全球經濟復甦力道。

這三大變數，一即主要央行貨幣緊縮的累積效應及高利率的持續期間；二是中國大陸經濟下行風險升高；三是全球經濟零碎化發展。

6.受到記憶體需求不佳，加上公司持續陷入鉅額虧損，日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）正考慮進行裁員。此外，為了推動鎧俠和美國威騰電子（Western Digital Corporation）進行合併，日本三大銀行傳出考慮最高提供2兆日圓的融資。

7.當前全球科技業刮起裁員風，全球IC設計一哥高通（Qualcomm）也在兩岸進行人事縮編。近日市場傳出，台灣高通已啟動裁員；占高通營收比重達六成的大陸則傳出，上海研發中心將大幅裁員，惟高通21日回應稱，相應計畫雖包括裁員，但所謂的「撤離上海」等說法則是誇大其詞。

綜合外媒21日報導，2023年對於高通可說是逆風年，從最近幾個財季報告來看，其營收、利潤的表現與年增長每況愈下，且遜於市場預期。高通股價20日收跌報109.2美元，幾乎回到年初原點。

8.美國聯準會（Fed）9月暫停升息，中央銀行第三季理監事會如預期按兵不動，政策利率「連二凍」，重貼現率停在1.875％，考量後續物價可能出現結構性轉變，央行總裁楊金龍表示，我國緊縮貨幣政策可能是「for longer」，即可能維持更長時間。對此，市場解讀楊金龍立場偏鷹。（中性看待）

9.8月台股回檔，散戶也暫時休兵。據中央銀行21日公布8月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額降至3兆3,478億元，雖仍持續站穩3兆元以上高水位，但較7月大減1,044億元，為今年以來餘額首見下滑。

10.921股匯雙跌，外資再提款339.96億元，今年到9月21日，在台股集中市場買超已從高峰的4,345億元，降至506億元；新台幣匯率重貶，外資匯出也不手軟。投資專家認為，若近日再賣，外資在台股即將吃「歸零膏」。

11.全球IC設計龍頭高通今年可謂碰上多事之秋，除了消費性電子市場疲軟拖累業績之外，華為8月底突然推出新機Mate 60 Pro，搭載中國自製麒麟9000s的7奈米晶片，更對高通爾後在中國的市占率投下變數。若應對不慎，高通可能慘過蘋果，或將淪為華為新機問世後的最大苦主。

12.8月台股回檔，散戶也暫時休兵。據中央銀行21日公布8月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額降至3兆3,478億元，雖仍持續站穩3兆元以上高水位，但較7月大減1,044億元，為今年以來餘額首見下滑。

13.隨美國聯準會（Fed）政策聲明發布的最新「經濟預測摘要」（SEP），反映出Fed預期美國經濟在未來一年依舊強韌，貨幣政策仍將趨緊。但Fed主席鮑爾的會後發言卻沒那麼「鷹」，對經濟前景轉趨保守，釋出的訊號曖昧不明令市場困惑。

SEP明確傳達出對經濟展望樂觀的訊息，Fed官員預測明年底前利率維持在5％之上，失業率還會降，經濟成長率高出原先預期。

14.行政院會21日通過俗稱「囤房稅2.0」的房屋稅條例修正草案，非自住房屋改為全國總歸戶，稅率由現行1.5％～3.6％拉高為2％～4.8％。除囤房族平均每戶將增加近5,000元稅金，租金和房價也可能因房東和建商轉嫁成本而走高。

15.不讓囤房炒房者有任何躲避空間，行政院通過的囤房稅2.0版本，相較財政部預告草案，新增採信託方式持有的房屋，除確定他益信託以受益人名下持有戶數計算，其餘信託都將以委托人持有戶數歸戶計算。

此外，財政部21日也提醒，現行房屋稅未就非住家用房屋特別明定是否採差別稅率，但考量非住家用房屋（主要是商辦）也可能作為住家使用，地方政府針對持有多戶且未有效使用（如出租）者，「亦宜適用較高稅率」。

16.中央銀行6月祭出第五波房市信用管制措施後，21日理監事會對房市未推出新管制措施，同時也未鬆綁。央行總裁楊金龍說明，除央行房市政策外，各部會均推出政策，如7月平均地權條例修正案上路、囤房稅2.0等，都有利於房地產「軟著陸」。(中性看待)

17.中央銀行21日公布8月消費者貸款暨建築貸款餘額，購屋房貸餘額9兆6,814億元，續創新高，較上月大增650億元，且年增率擴大為5.15％，罕見連三月走揚；建築貸款（土建融）餘額3兆2,264億元，月增128.82億元，年增率卻續降至7.38％，創2019年1月以來逾四年半最低，主要因預期房市偏冷，加上農曆民俗月影響。

18.美國升息、通膨，全球經濟無復甦的跡象，企業暫緩投資，台灣工具機廠接單受影響，做四休三已成常態，大廠鼓勵員工休年假，小廠放無薪假家數有增加趨勢，10月底若無新訂單挹注，恐再掀無薪假潮。上櫃工具機磨床廠福裕度小月，逐月向彰化縣政府申請減少工時。

19.美國聯準會（Fed）決策會議後抱持鷹派論調，帶動美元勁升，令日圓再度承壓，貶破148日圓，邁向150的重要心理關卡，這使日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）再度口頭干預，警告日方對貨幣市場的過度波動，不排除任何解決問題的選項。

Fed「鷹式暫停」決議出爐後，日圓兌美元21日聞訊貶至約148.39日圓，一度觸及148.47日圓，創2022年11月以來最低，接近日本政府可能進場干預的150大關。

20.消費需求降溫打擊全球貨運業務，使聯邦快遞（FedEx）營收連四季下滑，所幸公司努力節約成本，促成上季（6月～8月）獲利成長。聯邦快遞預期今年年終購物季業績平平，並下修年度財測。

21.日本政府自8月24日開始排放福島核廢水，引發中國強烈反彈，直接祭出進口禁令反制。日本財務省20日公布初步統計顯示，8月包括水產品在內的食品對中國出口規模為141.86億日圓，年減41.2％，創下近12年最大降幅。

22.美股四大指數20日尾盤跳水大跌、尤其代表科技股的那斯達克指數及費半指數都跌1.5％以上，台股「921」遇到大地震，以大跌218點作收，市場避險情緒增溫，元大台灣50反1（00632R）21日股價爆量19.3萬餘張、激增1.38倍，股價收4.93元、大漲1.44％。

23.美國聯準會20日宣布政策利率不變，為持續對抗通膨，多數官員仍預期今年會升息1碼，除了影響美股四大指數收黑，台股昨跌幅也超過200點。

分析師表示，受大環境影響，在聯準會仍維持鷹派下，外資持續賣超，建議若跌深的AI、蘋概股都能適時回升，才有利於台股止跌，行情若要打底反彈，仍需觀察外資賣超是否趨緩。