中國附醫辦星空音樂會 今台中中正公園開演

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中國醫藥大學附設醫院（中國附醫），首辦星空音樂會！中國附醫22日傍晚，在台中中正公園舉辦「真善美星空音樂會」，並以共好、共融、共享為活動主軸，搭配運用回收再利用的材料，做為場地布置的一環，讓綠色減碳、循環再生成為音樂會的元素之一。

中國附醫始終以病人為中心的初心許諾，長期致力於創新研發醫療新技術，提供高效的醫療品質，為台灣的醫療貢獻一己之力。中國附醫深信，塑造以人文關懷為基礎的共好、共融、共享優質環境，是讓員工真實感受友善職場的關鍵，進而達成病人、員工與醫院，攜手共築健康、共榮的醫療新價值。

中國附醫22日傍晚，在台中中正公園舉辦「真善美星空音樂會」，並以「共好、共融、共享」為活動主軸，搭配運用回收再利用的材料，做為場地布置的一環，讓綠色減碳、循環再生成為音樂會的元素之一。

中國附醫表示，公司邀請員工下班後，以天為幕、以地為席，在悠揚的樂曲中，體驗音樂的真善美，度過一個難忘的夏季夜晚。

這次擔綱演出的團體，是由中國附醫喜好音樂的醫師、醫事人員及各職類員工，自發組成的管弦樂團及合唱團。這也是全國醫療院所中，唯一由員工所組成的管弦樂團。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，「以病人為尊、以員工為重、以醫院為榮」是機構的核心價值。因為各位同仁，不分日夜晴雨，堅守崗位，以無比的信心與毅力，共同攜手安度各種艱難的挑戰。

他感謝院內所有的同仁，長期以來的付出，以優質的醫療照護服務，改變更多生命的軌跡，更是陪伴著醫療機構成長、茁壯的最重要推手。

夜晚繁星，伴隨徐徐微風，真善美星空音樂會，由氣勢磅礡的德弗札克第九號新世界交響曲，拉開序幕，以真善美電影中耳熟能詳的歌曲為題，由校長洪明奇帶領醫師群共同演唱及精彩舞蹈表演，並由聲樂家楊令璿帶領小朋友們表演活潑又可愛的歌曲，為音樂會增添豐富色彩。

中國附醫院長周德陽說，秉持董事長蔡長海的「取之社會、用之社會」理念，積極參與社會公益活動，打造人文關懷的醫院文化，創造友善的職場環境，讓同仁置身於最優質、最先進的、高度智能化的數位智慧醫院。

同時，中國附醫提供病人更創新與優化的醫療照護環境，未來不僅要持續發揮醫界領航的角色，更要為共好的社會賦能，實現永續承諾。

音樂會現場將湧入上千名員工，一同在這城市的星空下，聆聽樂音奏鳴，透過音樂將藝術融入同仁的心中，讓藝術成為生活的一部分。更希望藉由這場音樂饗宴，凝聚彼此，迎向領航台灣邁向國際的夢想，不斷努力前行，共創榮耀巔峰。