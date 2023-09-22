大地酒店秋蟹饗宴登場 1.2公斤極品大沙公入饌誘客

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搶攻秋日啖蟹商機，大地酒店「奇岩一號」自今（22）日起至11月30日止推出「金秋之宴-鮮享秋蟹」，售價3,200元起。擅於演繹川湘料理的行政總主廚李昭明，精選產地直送、鮮嫩肥美的大沙公，以「白灼」、「乾鍋」、「咖哩」、「桂花」等多種烹飪技法，推出四款各具風味的秋蟹料理，白灼嘗其鮮、乾鍋食其味、咖哩吃其香、桂花品其雅，讓食客品嘗不同的秋蟹美味。

奇岩一號並自今（22）日起同步舉辦優惠活動，凡單點1.2公斤極品大沙公2隻，第二隻直接半價優待；而現場點選「金秋之宴-鮮享秋蟹」的任一道料理，可享啤酒買一送一的優惠；消費滿萬元的朋友則有8折優惠的服務。

大地酒店今年以肉質甘甜、蟹鉗飽滿的沙公為主角，更特別嚴選重達1.2公斤的「極品大沙公」，加入米酒、蔥段、薑片後，以「白灼」方式烹調，運用清蒸手法完整鎖住蟹肉的鮮甜美味，飽滿的蟹肉佐上特製的薑醋汁，口中的酸甜韻味，讓蟹肉風味更具層次。

「乾鍋」是屬於川北地區的料理方式，奇岩一號以自家煉製的老油、郫縣豆瓣醬等辛香料，再加上乾鍋常用的蓮藕片、白花椰菜等蔬食，配上肉質細嫩的大沙公，充份地翻炒後就是充滿川味特色的「乾鍋大沙公」，帶有鑊氣的特殊焦香、收乾湯汁的食材風味濃郁。

「奇岩一號」秋蟹料理手法多變，咖哩的香氣也令人垂涎，主廚先將切塊的沙公酥炸後，放入精心熬製的咖哩醬，濃厚微辣的醬汁扒附著炸過的蟹殼蟹肉，再經過大火一番快炒後，鮮甜香辣的「咖哩炒螃蟹」即可上桌，佐以法式軟麵包沾醬一同享用，更添豐富滋味。

「桂花大沙公」的沙公重約700公克，肉質紮實有咬勁，最適合用於熱炒料理，飽滿的蟹鉗更讓人食指大動，主廚使用在地小農的有機雞蛋及脆甜洋蔥與蟹肉一起下鍋拌炒，適量的桂花醬為整道菜畫龍點睛，附在蟹肉上的醬汁花香四溢，還能帶出沙公肉質本身的鮮美。