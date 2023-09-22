麻辣鍋新食尚 青花驕「青奢套餐」開賣

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吃火鍋也能很時尚，王品集團精品火鍋「青花驕」，自9／25日至11／30日推出全新餐酒套餐「青奢時尚宴」，除了高人氣牛三拼盛宴、招牌精品綜合滑，還能大啖極選上等和牛，並提供紅、白酒及氣泡酒選擇，完成指定任務領券，享內用消費套餐享88折優惠。另外，「青花驕」以仿古宋朝服裝發想，特製3款新潮圍兜，讓吃鍋變得更有型有款。去年與台灣香水領導品牌P.Seven，攜手打造的青花驕香露，全台門店同步開賣，優惠價888元，標榜吃完麻辣鍋，也能清爽芬芳。

入秋天氣逐漸轉涼，網路票選第一名的精品麻辣鍋「青花驕」，9／25起端出青奢時尚宴，內含牛三拼盛宴、精品綜合滑、鮭魚，一次收錄海陸澎湃滋味，新菜極選上等和牛，略帶油花、口感軟嫩肉汁鮮甜。另外，還能任選法國賽東粉紅氣泡酒、麗斯玲莊園白葡萄酒、馬堂坡梅洛紅酒等佐餐，打造輕奢微醺享受。到FB指定貼文留言領券，原價5,156元，能以88折4,537元嚐鮮。展現驕客獨到品味，活動期間也以宋朝服裝元素，融合青花驕明星湯頭色系，青麻椒肥牛鍋、青花椒麻辣鍋、酸菜白肉鍋，搭配青花椒紋樣，設計3款青紅白色限量驕客圍兜，實用與造型兼具，讓吃鍋變得更新潮有型，為閨蜜聚餐、親朋好友拍美照，增添許多趣味性。

「青花驕」打造頂級用餐五感體驗，攜手台灣香水領導品牌P.Seven打造全球首創專屬限定香露，並在門店提供試香體驗，以皇室珍餚「重慶江津九葉青花椒」遇上明亮檸檬、雪松及皮革的高級，勾勒出神秘東方辛香木質調香氛，噴灑於衣物，全身充滿舒適清香。今年兌現驕客願望，9／25起在「青花驕」全台9家門店及P.Seven服務據點都能購買，青花驕香露定價988元，活動期間能用優惠價888元，直接收藏迷人沉穩的驕香味。