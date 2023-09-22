俄羅斯禁汽柴油出口 歐洲油價應聲漲

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俄羅斯21日宣布，為穩定國內市場油價，對汽油和柴油出口實施臨時限制，消息一出，歐洲油價應聲走高。

外媒報導指出，俄羅斯近幾個月面臨汽油和柴油短缺問題，導致燃料批發價格飆升，但官方為控制通膨數據，針對零售價格設定了上限。為了穩定國內油價，俄羅斯政府21日發布聲明表示，將對汽油及柴油出口實施暫時性的限制令，預料這項限制令會有助於使燃料市場飽和，從而降低消費者的燃料花費。限制令於9月21日生效，但沒有最終到期日。

不過該禁令不適用於歐亞經濟聯盟（EEU）成員國，包含白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞等。

俄羅斯國內燃料市場近期面臨多重衝擊，包含煉油廠定期維護、政府削減對煉油廠補貼等，導致俄國國內燃油供應狀況惡化，俄國南部地區的區域性成品油庫因此削減或甚至暫停燃料銷售。根據交易商和倫敦證交所的數據，俄羅斯9月前20日的海運出口汽柴油量，與8月同期相比減少近3成、相當於少了約170萬公噸。

業內人士預估，俄國當地燃料短缺的情況要到10月才會好轉，屆時許多煉油廠將結束停工檢修、重新投產，且季節性需求也預計會下降。

市場擔憂俄國的措施將加劇全球供應短缺，使歐洲柴油價格應聲上漲。基準柴油期貨對原油的溢價（即ICE柴油裂解價差）大幅攀升，一度突破每桶37美元，10月份交割的柴油期貨相對於11月交割的合約價格也有所上漲，溢價超過每噸35美元。

俄羅斯即將於明年3月舉行總統選舉，在汽車燃油價格持續飆升之際，政府面臨潛在政治難題。根據俄羅斯聯邦國家統計局的數據，今年年初至9月18日為止，俄國汽柴油零售價格攀升9.4％，帶動整體物價上漲，政府因此花了數周時間與石油生產商進行談判，以找出能遏制燃油價格上漲的措施。