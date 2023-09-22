0922群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益期貨證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

(1)明天過後vs.FOMC過後

明天過後2004年災難片尬FOMC過後2023年災難ing

a.聯準會9月FOMC會議決議1.基準利率維持於5.25%至5.5%2.聯準會今年第二次維持利率不變，暫停緊縮政策，以評估貨幣政策的滯後效應

b.通膨方面仍須看到更多進展

c.軟著陸是可能的，但不是基本情景，軟著陸是一個主要目標

d.中性利率可能更高一系列挑戰：油價、罷工、政府關門

e.美國經濟分析局周四(9/21日)表示，經常帳赤字從第一季的2,145億美元縮小至第二季的2,121億，預估赤字2,200億。21位預估區間為赤字2,120億至2,250億。

f.美國初領失業金的人數上周降至1月以來最低水平，表明健康的勞動力市場在繼續支撐經濟。但彭博分析認為這可能是短暫的下滑(罷工)。

g.美國全國地產經紀商協會周四(9/21日)表示，8月份二手房折合年率銷量下降0.7%至404萬套，預估為410萬套。58位經濟學家的預估區間為400萬套-425萬套。

h.世界大型企業聯合會週四(9/21日)公布的8月份領先經濟指標下降0.4%，預估中值為下降0.5%；指數報105.4。

i.英國央行(BOE)在連續14次激進升息後，受8月通膨數據意外降溫影響宣布暫停升息。投票結果為5比4，將關鍵利率維持在5.25%，為2008年2月以來新高

j.瑞士央行暫停貨幣緊縮，避免給停滯不前的經濟增加負擔，無視了市場再次加息的預期。行長ThomasJordan在內的決策者把關鍵利率維持在了1.75%。

k.外電報導指出，週四瑞典央行將基準利率由3.75%，向上調升至4%，並稱可能進一步上調。根據瑞典央行的聲明，央行對政策利率的預測暗示可能進一步升息。

l.挪威央行宣布升息0.25%，指標利率升至4.25%，符合市場預期。但挪威央行表示，將可能在12月再次加息，令市場感到意外。明年全年政策利率將保持在4.5%左右。

m.土耳其中央銀行週四(9/21日)跌破市場眼鏡，將主要利率一口氣調升至25%。土國央行在上月將利率自15%調高至17.5%。

n.補充：南非央行未升息(8.25%)

(2)台灣：央行第三季理監事會議

a.中央銀行週四(9/21日)在第3季例行理監事會決議，維持政策利率不變，即重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別仍為1.875%、2.25%和4.125%。

b.央行未祭第6波房市信用管制，總裁楊金龍：政策效果持續發酵，檢視3指標適時調整

c.三指標一、不動產貸款情形二、房地產市場發展情勢三、管制措施之執行成效

d.外資占國內匯市交易比重達7成為新台幣匯率升貶之主要因素。

e.本年5月至9月中旬：外資逢高獲利了結，並於7-8月間匯出獲配股利，新台幣貶值3.5%，呈現股匯市不同調。

f.聯準會暗示2023年底仍可能再度升息，推升美元指數，包含新台幣在內等亞幣則翻弱走貶，市場關注亞幣是否掀起競貶潮？但中央銀行總裁楊金龍則認為，亞幣貶值是全球化、經濟循環的結果，並非競貶潮。

g.央行下修今年輸出及民間投資貢獻，預測今年經濟成長率(GDP)由前一季的1.72%，下修至1.46%。

h.央行預期明年民間投資成長轉正，且淨外需將擺脫連續2年的負貢獻，預測明年經濟成長率(GDP)為3.08%。

i.央行預估今年商品類價格漲幅減緩而服務類價格漲幅居高，預測今年CPI年增率為2.22%。

j.預期明年服務類價格漲幅可望趨緩，明年CPI年增率預測值為1.83%。

k.總裁楊金龍表示，如果物價出現結構性轉變，台灣的貨幣緊縮政策將維持更長的時間，暗示明年沒有降息空間。他指出，台灣有很長一段時間平均物價在1%上下，但若平均物價長期在1.5%，或是1.5%到2%區間，就是出現結構性改變。

l.央行週四(9/21日)公布8月份，M1B及M2年增率分別下降為2.86%及6.53%，主要係外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降。

m.經濟部統計處週三(9/20日)公布，台灣8月外銷訂單460.4億美元，年減15.7%，不但為連續第12個月負成長，且跌幅較7月再擴大；月減少16.9億美元或減3.5%，經季節調整後減1.8%。1-8月外銷訂單3,623.3億美元，年減19.1%。

(3)本周重點經濟數據

9/22(五)美國S&PPMI初值

9/22(五)歐元區S&PPMI初值

9/22(五)日本全國CPI

9/22(五)日本S&PPMI初值

9/22(五)日本日銀貨幣政策決議

9/22(五)日本失業率

9/23(六)台灣工業生產

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