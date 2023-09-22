《傳產》央行利率連二凍 房市未鬆綁

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【時報記者郭鴻慧台北報導】考量國內外經濟情勢，國內通膨也有緩步回降趨勢，國內央行利率連兩季凍漲。而據五大銀行新承做房貸金額狀況，今年前8月房貸金額為4283億元，年減11%，可以看出房市已出現明顯降溫。

目前房市已經有降溫跡象，整體市場已經呈現較為平穩的自用當道市況。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，考量美國升息接近尾聲，國內通膨逐漸受控，景氣呈現外冷內熱，短期內央行並沒有升息的急迫性，房市一二手市場也出現降溫現象，因此也沒有再進一步拉高信用管制的問題，整體房市在政策逐步調控後，已經是較為健全的自用市場。

觀察2022年3月以來5次升息，每次升息造成下個月買賣移轉棟數緊縮，這次不升息也讓房貸族稍微放寬心，另一方面，新青安貸提供1.775%破盤價利率，首購進場意願高，造成8月份八大行庫新增房貸走揚，大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，政府為避免不動產市場再度熱絡，今年房市管制應該不會鬆綁。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，先前五度升息讓國內利率水準來到近15年新高，所幸政府祭出青年安心成家貸款加碼補助，讓下半年房市在平均地權新制和大選等干擾下，交易有復甦跡象。

央行此次不升息，也並未對房市管控政策鬆手，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，在央行眼中，房市正在「留校察看」期，加上今日行政院會議通過囤房稅等重大政策，在打房正規軍中，央行將回到板凳位置，讓相關部會透過政策工具進行打房。

從2000年以來，央行總共升息26次、降息27次，最近一波升息潮是去年(2022年)3月開始，央行理監事會連續5季都決議升息，去年3月一次升1碼，當年3月份全國買賣移轉棟數還超過3萬棟，下一個月下跌到2萬8千多棟，買賣移轉棟數月減13.4%，買方擔憂貸款壓力增加，購屋意願走低，造成交易量減少，到2022年12月年底有交屋量挹注，單月移轉超過2萬6千棟，但當月央行宣布再升半碼，隔月恰逢春節為市場淡季，買賣移轉月跌61.8%，2023年1月僅剩16,657棟。

據央行公布資料顯示，今年前八月五大銀行新承做房貸金額為4283億元，金額較去年同期減少11%，不過新青安房貸上路，8月的五大銀行新承做金額月增67.8億元，房貸利率則為2.091%則是近4月最低的一次，今年已經連續5個月房貸利率站上2%。