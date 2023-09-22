Fed決策將更謹慎 11月會議將按兵不動

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聯準會（Fed）公布9／20-9／21的FOMC會議聲明，本次會議維持目標利率區間5.25％-5.5％不變；縮表政策操作維持原先規劃時程進行，整體結果符合預期，本次全部投票委員都投下贊成票。法人認為，估計FED決策將更加謹慎，11月會議將按兵不動。

FOMC會議聲明，認為美國經濟狀況更加穩健，就業增長雖有放緩、但依舊強勁，通膨率也持續偏高。認為信貸條件收緊，可能對經濟、就業和通膨持續帶來壓力，未來將繼續觀察情勢變化與評估政策效果。

本次會議也同步更新經濟展望摘要報告，內容將2023年GDP由1.0％上修至2.1％，進一步強化達成經濟軟著陸的預期。

利率點陣圖顯示，預估本輪升息循環峰值5.5％-5.75％、與6月時預估相同，但將2024、2025年預估的利率水準均上調50個基點，顯示高利率將維持得更久。

FED主席鮑威爾於會後記者會表示，政策已具限制性，儘管利率點陣圖暗示還有1碼的升息空間，但這並非已是未來的決策或計劃。將在今年剩餘的兩次會議將根據數據結果、情勢變化才會做決定。且跡象顯示勞動市場供需改善、核心通膨率降溫，長期通膨預期也錨定得很好。

展望未來，統一投顧認為，雖然通膨年增率仍然高於聯準會2％目標，但考量就業市場供需逐漸改善，且供應鏈問題緩解、房租通膨降溫，使未來核心通膨可望呈現趨勢性下降。

統一投顧認為，聯邦目標利率進入限制性水準，貨幣政策對經濟影響的滯後性、以及銀行危機帶來的信貸緊縮效應仍有待時間觀察，因此預期未來FED決策將更加謹慎，11月會議將按兵不動。