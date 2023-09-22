《盤前掃瞄-國外消息》標普創半年來最大跌幅；Fed續亮鷹爪 恐慌攀升

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【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.聯準會釋放年底可能再度升息及政府關門危機的消息，恐慌指數VIX飆高，美債殖利率創16年以來新高，美股四大指數全收低。標普創半年來最大跌幅，下跌72.2點，跌幅1.64%，報4,330點；道瓊指數收盤下跌370.46點，跌幅1.08%，報34070.42點；納指跌245.14點，跌幅1.82%，報13223.98點。

2.Fed續亮鷹爪 恐慌攀升。美國聯準會（Fed）台北時間21日凌晨發布最新政策聲明，一如預期將基準利率凍結在22年高點，但隨之公布的利率「點狀圖」暗示，今年底前再升息1碼，利率維持高檔的時間拉長，明年降息幅度比原先預測緊縮。Fed暫時按兵不動，但同時透過上調此後兩年的利率預期，釋放高利率將保持更久的訊號，在美國與全球部份國家經濟分歧之際，已讓市場感到不安。

3.通膨續降溫 英兩年來首次不升息。英國央行21日宣布維持基準利率5.25％不變，為2021年11月來首次不升息，未跟隨歐洲央行上周持續升息步伐。因有跡象顯示，英國通膨持續降溫和經濟正瀕臨萎縮邊緣。

4.日銀開會前夕 日圓貶破148。美國聯準會（Fed）決策會議後抱持鷹派論調，帶動美元勁升，令日圓再度承壓，貶破148日圓，邁向150的重要心理關卡，這使日本內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）再度口頭干預，警告日方對貨幣市場的過度波動，不排除任何解決問題的選項。

5.撙節有成 FedEx獲利意外亮眼。消費需求降溫打擊全球貨運業務，使聯邦快遞（FedEx）營收連四季下滑，所幸公司努力節約成本，促成上季（6月～8月）獲利成長。聯邦快遞預期今年年終購物季業績平平，並下修年度財測。