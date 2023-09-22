燦坤迎 iPhone 15開賣日 預購潮增2倍

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22日上午11點燦坤將迎來iPhone 15開賣日，無論是上周已搶到新機預購或等著開賣日搶頭香，廣大果粉都迫不及待想搶先擁有新一代iPhone了！上周已預購成功的消費者保證開賣日當天可搶先取貨； iPhone 15開賣首日全台門市限量發售。

燦坤表示，上周開放預購日（9月15日）線上購物網湧入超高人流，據站上統計觀察，今年搶預購iPhone 15的人潮相比去年iPhone 14成長超過兩倍之多，再加上全台門市近一個月會員熱烈的詢問度來看，今年iPhone 15買氣有望再衝新高，預期這一波換機潮將持續延燒至年底。

燦坤為全台灣Apple服務據點最多的實體通路，擁有超過100個Apple專櫃以及近百位的Apple原廠認證專員隨時在線。

瞄準今年秋季最強換機潮，燦坤攜手兩大銀行夥伴強勢推出iPhone獨家購機方案，10月底前刷星展銀行或台新銀行信用卡購機，即可享直接現折2,500元優惠、或總市值最高2,860元的配件方案組二選一；刷台新銀行信用卡滿3.5萬，選配件組合加碼再送400燦坤K幣，最高購機回饋上看3,260元。

燦坤表示，即日起至10／10止，持舊款iPhone及指定款Apple Watch至燦坤回收換購新機，即可享有Apple獨家舊換新優惠，再享全市場最高20％估價回饋，iPhone最高回收價33,100元。