賣壓還沒完！台股早盤跌破前低 3檔逆漲

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美債殖利率攀至新高，美元走強，壓抑市場表現，台股22日早盤延續下跌走勢，指數下挫百點，跌破前波低點16,264點，暫報16,215點，下跌101點，權王台積電（2330）股價下跌5元，來到522元，在盤面缺乏主流之下，由個股各自表態，安可（3615）亮燈漲停，亞航（2630）、華經（2468）上漲逾5％。

美股四大指數21日全數下跌，道瓊工業指數下跌370.4點，或1.07％，收在34,070點；標普500指數下跌72.1點，或1.64％，收在4,330點；Nasdaq指數下跌245.1點，或1.82％，收在13,223.9點；費半指數下跌59.9點，或1.76％，收在3,338.85點。

雖然英國央行與瑞士央行都宣布利率政策按兵不動，但表示未來可能還會升息。而且繼昨日FED會議釋出鷹派訊號之後，ECB投票委員Knot暗示將保持高利率水準更長時間。加上美國勞工部公布最新初領失業金人數，意外降至20.1萬人、創7個月來新低，強勁數據進一步強化FED將持續緊縮的預期，推升10年期美債殖利率加速上行、連續3日創2007年以來新高。市場利率明顯上升，衝擊美股四大指數開低走低、全數下跌逾1％。

統一投顧指出，聯準會利率決策會議偏鷹，導致美債殖利率攀升，國際股市回檔，市場仍有待時間消化此次偏鷹派聯準會決議。台股21日跌破半年線收在16,316 點，離8月低點16,264點僅一步之遙。目前仍需觀察16,264點能否有守，短線籌碼較為凌亂，整理時間恐拉長，建議保持一定現金水位，靜待盤勢止穩再行逢低進場。

此外，關注盤面資金聚焦高股息或跌深類股，包括文曄、微星、貿聯-KY、矽創、啟碁、華通、群聯、波力KY 等，短線有獲利支撐，個股表現較為抗跌。