國產無線超音波超象科技 推手教育助醫療

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國內無線手持式超音波廠商超象科技，深耕台灣醫療教育與服務，以國產手持式超音波系統，支援臺大醫學院醫師和醫學生教育。透過台灣的優質醫療，以腹部、膝蓋超音波篩檢服務新竹縣居民，提升社區居民健康意識、提早發現亞健康狀態。執行的醫療團隊表示，「透過手持式超音波的幫忙，觀察過去個案有許多超音波可以著力協助診斷的地方，並透過影像診斷大幅提升排除危險情境、協助已有病情之追蹤並窄化辯證。」便攜式的無線超音波掃描儀，對於偏鄉及遠距帶來劃時代的醫療服務進步，更讓城鄉之間的醫療距離大大縮減。

超象科技表示，很榮幸有機會以國產醫材支持台灣的醫學教育和醫療服務。手持式超音波系統除了在疫情期間廣為國內醫院運用、遠距發揮極大助益，超象科技也在國內支援多起醫療服務，並配合教學級醫療中心進行「重點式照護超音波」(Point of Care Ultrasound, POCUS)訓練課程、與元培醫放學系學員與其姊妹校日本順天堂大學做醫療外交，助於台灣醫療服務與研發形象整體推廣。運用手持式超音波設備，在課堂中透過影像增加學習信心，不須再推動大型設備，讓流程更佳便利。教育課堂與醫療服務所使用LU700系列，具備清晰影像、容易操作的頁面與長效電力，減低新手學習時的外在負荷，也讓授課師生或診療醫病間有充裕的時間互動，達成教育與醫診最大量能。

透過手持式超音波進行醫療篩檢的執行，社區居民表示，即便過程與大醫院的醫療範圍不同，但因方便性選擇願意前往篩檢與就診，也借此讓居民更加了解醫療意義、更加重視自己的健康。超象科技透過自產系統研發的能量，長期支援手持式超音波設備，深耕國內醫療服務與教育推廣，擴增實現醫療團隊價值，亦增進國人的自我健康意識。