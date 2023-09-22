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國產無線超音波超象科技 推手教育助醫療

  • 工商時報 陳逸格
超象科技在疫情期間透過手持超音波協助國內醫院在遠距運用上發揮極大助益。
超象科技在疫情期間透過手持超音波協助國內醫院在遠距運用上發揮極大助益。

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國內無線手持式超音波廠商超象科技，深耕台灣醫療教育與服務，以國產手持式超音波系統，支援臺大醫學院醫師和醫學生教育。透過台灣的優質醫療，以腹部、膝蓋超音波篩檢服務新竹縣居民，提升社區居民健康意識、提早發現亞健康狀態。執行的醫療團隊表示，「透過手持式超音波的幫忙，觀察過去個案有許多超音波可以著力協助診斷的地方，並透過影像診斷大幅提升排除危險情境、協助已有病情之追蹤並窄化辯證。」便攜式的無線超音波掃描儀，對於偏鄉及遠距帶來劃時代的醫療服務進步，更讓城鄉之間的醫療距離大大縮減。

超象科技表示，很榮幸有機會以國產醫材支持台灣的醫學教育和醫療服務。手持式超音波系統除了在疫情期間廣為國內醫院運用、遠距發揮極大助益，超象科技也在國內支援多起醫療服務，並配合教學級醫療中心進行「重點式照護超音波」(Point of Care Ultrasound, POCUS)訓練課程、與元培醫放學系學員與其姊妹校日本順天堂大學做醫療外交，助於台灣醫療服務與研發形象整體推廣。運用手持式超音波設備，在課堂中透過影像增加學習信心，不須再推動大型設備，讓流程更佳便利。教育課堂與醫療服務所使用LU700系列，具備清晰影像、容易操作的頁面與長效電力，減低新手學習時的外在負荷，也讓授課師生或診療醫病間有充裕的時間互動，達成教育與醫診最大量能。

透過手持式超音波進行醫療篩檢的執行，社區居民表示，即便過程與大醫院的醫療範圍不同，但因方便性選擇願意前往篩檢與就診，也借此讓居民更加了解醫療意義、更加重視自己的健康。超象科技透過自產系統研發的能量，長期支援手持式超音波設備，深耕國內醫療服務與教育推廣，擴增實現醫療團隊價值，亦增進國人的自我健康意識。

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