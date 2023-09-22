台指期開低百點 跌勢收斂

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台指期22日早盤在美股領跌之下，指數開低百點，低點一度來到16,188點，失守16,200點整數關卡，惟盤中跌幅略見收斂，目前暫報16,277點，下跌34點，成交口數約1.8萬口。

FOMC 內容偏向鷹派，雖然年內保留升息1碼符合市場預期，然明年度降息幅度由原本4碼降至2碼，出乎市場原先預期，因此拖累美股四大指數殺尾盤，與利率敏感度高的科技類股領跌，費半指數一舉摜破半年線支撐。

第一金投顧分析，從資金面來看，新台幣再度重回貶勢，創10個半月新低，加上外資期貨未平倉空單口數再次超越萬口，皆不利於短線台股反攻。

但整體來看，法人認為對台股後市不需太過悲觀，FOMC 內容顯示美國經濟依舊穩健，明年軟著陸目前看來機率大增，短線因為對於降息預期失望而導致的賣壓，反而給予進入第四季作夢行情良好的切入機會，後續可觀察融資餘額何時能有效減肥及外資期貨與進出金額變化，下檔可先以萬六整數關卡作為支撐，在盤勢未止穩前宜先降低持股水位觀望。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨下跌49點，指數來到4,136點；航運期貨下跌1.3點，成交價暫報140.2點；國外指數部分，東證期貨下跌16.25點，來到2,347.75點；美國道瓊期貨下跌331點，指數暫報34,335點；美國那斯達克100期貨下跌231點，成交價14,864點。