拜登又犯糊塗 險撞巴西旗桿 沒握手魯拉就閃人

【中時新聞網 栗筱雯】今年11月將滿81歲的美國總統拜登,周三(20日)於紐約出席聯合國大會期間與77歲的巴西總統魯拉同台時又犯糊塗,上台時險些撞倒會場的巴西國旗,離場之前竟未與魯拉握手,魯拉為此明顯不悅。

美國《紐約郵報》21日報導,拜登(Joe Biden)20日在聯大場邊與巴西總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)會晤,並共同召開記者會。拜登步上舞台時險些把7呎(約213公分)高的旗桿撞翻,這座旗桿安置的是巴西國旗,國旗明顯晃動,拜登伸手扶了扶旗桿之後踩著小快步走向講台。

拜登先致詞,漫無邊際講了一堆與重建美國經濟願景有關的內容。致詞結束時,站在右後方旁觀的魯拉拍了拍拜登的肩膀,展現善意。輪到魯拉致詞時,拜登顯然沒辦法搞定口譯裝置的耳機線,貌似心不在焉。魯拉立刻注意到這個詭異狀況,臨時問了一句:「你聽得到我說話嗎,拜登總統?」

魯拉接著說「這對巴西、對美國而言是歷史時刻......」,眼見拜登沒反應,魯拉似乎沒了耐心,再問一次「拜登總統,你聽得到我說話嗎?」,拜登這才點頭咕噥回應。魯拉轉身面向拜登,說:「聽得到?很好。」

魯拉繼續致詞之際,拜登低頭繼續對付口譯機與耳機線,耳機一度從他耳朵落下,他理順了耳機線之後才把耳機塞回耳朵。魯拉致詞結束時,拜登喊道「講得好!」並與魯拉握手。

最後由國際勞工組織祕書長洪博(Gilbert Houngbo)致詞。洪博講到一半,拜登卻彎下腰,緩緩從地上撿起一只文件夾。

記者會結束,拜登與洪博握手,魯拉在旁鼓掌;接著,洪博與魯拉握手,這時拜登卻朝觀眾席微微揮手,行了個彆扭的舉手禮又趕緊豎起大拇指,彷彿拿不定主意要敬禮或豎起拇指。魯拉正準備朝拜登走去時,拜登竟轉頭就走、緩緩離開舞台,未與魯拉握手。被拜登晾在台上的魯拉面有慍色,甚至抬起胳臂揮了揮表達怒氣,從舞台另一側離場。

《紐約郵報》已請白宮與巴西外交部置評此事,尚未獲得回應。

拜登是美國歷史上最高齡的總統,也是第一位在任期內年過8旬的總統。他的年紀愈來愈大,步履蹣跚跌倒、忘東忘西、口誤失言、舉止怪異的次數不少,許多人質疑他競選連任是否合適。

拜登與魯拉同意加強兩國合作,並肩承諾從數位產業、綠能轉型創造更多薪酬優厚的工作機會。拜登說,美國與巴西合作促進勞權提升,也歡迎其他G20國家加入。魯拉表示,世界各地民主政體遭遇威脅,維護勞工權益、幫助勞工家庭更顯重要。魯拉強調,巴西與美國要建立的不僅僅是雙邊關係,而是要打造信任關係,為美國、巴西平等夥伴關係開創新時代,「貧窮與不平等對誰都沒好處」。

