《金融》金管會加速通關 3類基金明年將委外審查

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【時報記者林資傑台北報導】境內外基金規模近年大幅成長，金管會為提升審查效率，規畫自2024年起將申報制的7天申報生效投信基金追募案、12天申報生效的投資國內非ESG基金案，以及投信基金申請展延案等3類基金審查，委託給證交所、櫃買中心及集保結算所辦理。

金管會統計，境內外基金的檔數及總規模，已自2016年的1766檔、5.2兆元躍增至2023年8月的2010檔、9.87兆元，分別年增13.8％及89.8％。近3年受理業者申請或申報的基金審查件數合計300多件。

鑒於業者對基金商品審查及上架時效期待更勝以往，金管會經綜合考量市場發展、兼顧業者需求及投資人權益保障後，規畫修正相關規定，循序漸進分階段委託周邊單位審查，並配合訂定境外基金審查可採申報生效制，盼提升基金審查效率、促進基金市場健全發展。

證期局副局長黃厚銘表示，此次有2項修正重點。首先，目前申報生效和核准制的基金均由證期局審查，明年起7天申報生效的投信基金追募案、12天申報生效的投資國內非ESG基金案件及投信基金申請展延案件，將委託證交所、櫃買中心及集保結算所辦理。

黃厚銘指出，證期局未來主要審查3類基金，包括ESG環境、社會及治理相關主題基金、投資海外的基金，以及投資項目較複雜、守法性有問題或被處分的投信申報募集的基金。以去年102檔基金送審為例，將有37檔可委由證交所、櫃買中心及集保結算所辦理。

再者，目前境外基金審查案件均採核准制，金管會未來規畫開放符合「鼓勵境外基金深耕計畫」、獲金管會認可的境外基金機構，境外基金可選擇適用45天申報生效制。不過，黃厚銘表示，這部分尚須完成修法、並增訂相關配套措施後才可施行。

另外，對於銀行擔任境外基金銷售機構應具備的資格條件，金管會考量銀行財務風險已有銀行資本適足性及資本等級管理辦法予以控管，因此放寬銀行可以資本適足性作為擔任基金銷售機構的財務條件。