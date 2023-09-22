台達榮獲首屆「天下人才永續獎」與「親子天下友善家庭職場獎」

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天下雜誌公布首屆「天下人才永續獎」獲獎名單，台達以重視多元共融，提供優於業界的福利與照護，促進員工工作與生活平衡，於眾多企業中脫穎而出，一舉獲得大型企業組「天下人才永續獎」與「親子天下友善家庭職場獎」雙料獎項肯定。台達致力落實員工的健康促進與福祉，提供具競爭力的薪資福利組合，建立優質工作場域，留任並協助人才的發展與成長，具體實踐台達雇主品牌的核心理念「在台達永續發展你的未來」。

台達人資長陳啟禎表示，打造創新的員工體驗，提升員工滿意度，已成為企業不可忽視的重要任務。台達除了提供具有競爭力的薪酬，並有多元學習方案與通暢的晉升管道，2022年全球招募聘書接受率高達89.4%。台達近幾年的員工敬業度結果顯著優於業界平均值，尤其在優秀人才留任的構面上表現傑出，顯示員工對公司高度認同，也反映了台達注重人才的多樣性與包容性，以及落實健康樂活職場的執行成效。

台達在安家生養方面積極投入，針對台灣地區的員工提供生育祝賀金、3歲助學金及0-6歲育兒津貼，每名子女最高可請領38萬元。多元共融方面，超額聘雇身心障礙及原住民員工，原住民員工民族歲時有祭儀假3天，同時還鼓勵員工投入公益的志工假5天。此外，台達重視職場的友善家庭措施，每年優於法規給予「有薪旅遊假」、旅遊補助1萬元，以及彈性工時制度，是相當實際且深受員工好評的福利政策。搭配不定期推出親子講座，使職場爸媽學習良好的親子溝通、互動技巧，兼顧職涯發展與親子生活。

「天下人才永續獎」承襲著「天下企業公民獎」的精神，進一步將企業承諾的指標整理成四個維度，包含人才投資、身心健康、多元共融、薪酬激勵，選出台灣最佳人才永續企業。「親子天下友善家庭職場獎」以「組織文化與企業承諾」、「符合父母需求的措施」、「特色與創新性」、「成效指標」等四大構面，進行綜合評分，旨在評選台灣最佳友善家庭企業。此次雙料獲獎，是繼2022年道瓊永續指數(DJSI)評比中在「人才吸引與留任」構面取得滿分、2023年取得HR Asia 「亞洲最佳雇主獎」之後，再度肯定台達貫徹人才永續的投入與成果。