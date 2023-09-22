囤房稅2.0 李同榮批：弊病百出 下任政府被迫買單

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行政院會日前通過攸關囤房稅2.0的房屋稅修正條例，房屋稅改採全國歸戶，囤房族稅負將加重，稅率上限由現行3.6％拉高到4.8％，最快明年7月1日起上路。房市趨勢專家李同榮直批：今年總統與立委改選結果未定，這任怎替下任執政黨主導政策？他並針對囤房稅2.0提出四大質疑，包括時機不宜、方法不對、效果相反、兩手策略，囤房稅2.0簡直是越俎代庖，政策粗糙、弊病百出。

李同榮指出，期待稅制打房是最愚蠢的政策，囤房稅2.0不思反省政策打房的迷思，屢錯屢患，完全是總統大選前的政治操作，因此李同榮針對政院囤房稅2.0政策提出四大質疑。

第一，時機不宜。這一任執政黨與立法院若認為是對的政策怎麼延宕多年議題，刻意在總統立委大選前才提出，又刻意訂於明年總統立委大選後才執行，這一任不做，怎能替下一任決定重大政策？是選前安撫民怨的假動作？還是認為大選躺著可以勝選？或是弄個爛攤子丟給下屆執政者去收拾？嚴重的越俎代庖侵犯下屆執政職權，真是令小老百姓難以理解？尤其每一次稅制打房都連帶造成弱勢年輕人的租金又將被轉嫁上漲。

第二，效果不佳。政府加重稅制打房只有兩種結果，一為漲時助漲、跌時助跌的反效果，二為造成價量背離的市場扭曲現象，嚴重破壞市場機制。

第三，方式不對。在脆弱陳舊的稅基上疊床架屋，形同在危樓上違建加蓋終究崩潰，稅制革新必須簡化、合理化、公平化，數十年的陳舊稅基必須打掉重來，房產稅制健全須要簡化、合理、公平三大革新，「房屋稅與地價稅」合一實價課稅，單一實價乘不同稅率，稅基全面簡化；稅基提高，稅率適度降低，調整幅度合理化；自住輕稅、持有越久稅率越輕、多房稅率逐戶遞增（取代囤房稅），稅制公平化。

第四，兩手策略。囤房稅既然針對多房囤房者課稅加重，卻又使用兩手策略，鼓勵多房房東只要出租就免囤房稅，表面上高掛公益房東，實質上在鼓勵房東繼續囤房壟斷低價交易市場，再壟斷低價租賃市場，這才是房價居高不下的主因，這才是政府囤房稅打假球的真面目。

李同榮指出，囤房稅2.0政策粗糙無比、且弊病叢生，包括建商餘屋認定就是囤貨，勢將殘害先建後售的殷實建商，反而是一大群壟斷低總價市場的多戶投資客可以因出租而免囤房稅，請問，要打囤房又鼓勵囤房，苦的是誰？答案當然是弱勢租屋的年輕人，可以預期是一場假戱假做的烏龍政策，選後新政府會被迫買單嗎？