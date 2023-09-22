陳建仁為進口蛋政策道歉 強調仍是必要

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對於進口蛋爭議，行政院長陳建仁22日赴立法院報告時向國人致歉，但他也強調，專案進口的政策是必要的。

陳揆22日赴立法院進行「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告及備詢時，媒體問及國民黨要求院長必須為進口蛋爭議道歉，否則不能上台備詢，請教院長看法？農業部承認誤解實質轉型，藍營要求食藥署一定要開罰農業部，請問院長看法？今天的進口蛋專案報告，是否有信心把爭議說清楚，重新找回國人對食安的信心？在野批評陳吉仲未講清楚進口蛋爭議，比起陳代理部長，藍營要院長負起責任，請教院長看法？您是否變主角？

陳揆說，由於禽流感疫情的蔓延和俄烏戰爭引起的原物料上漲，所以國內的雞蛋供應大幅地減少，因此政府就採取了這一個專案進口的措施。這個措施的目的，主要就是要補足缺口，保障蛋農的權益，然後使得供應不虞缺乏。在這一段過程當中，我們這個政策已經達到這個目標，顯示這一個專案進口的政策是必要的。

陳揆說，當然，在這樣專案進口的過程當中，由於這是我們第一次大規模地、緊急地從國外進口，所以在所有進口的過程當中，難免會有所疏失，而且造成了社會的紛擾，「我願意在這裡向社會大眾還有所有人民表達我的歉意。」

陳揆說，我們會在這裡好好聆聽社會大眾的建議，政府一定會來改善未來所有專案進口雞蛋的措施，來確保每一個人民都能夠看得到、買得起，而且吃得安心的雞蛋的供應。

陳揆說，在今天立法院的專案報告當中，也會來和所有的立法委員們好好地溝通，向他們請益，而且會表達政府在各方面改革精進的措施，在這些改革精進的措施之後，相信雞蛋的供應會更加地平穩，蛋價也會更加地平穩，而且食安也能夠得到確切的保障。