《紡纖股》力麗集團衝平織布產能 環保聚酯纖維切入尖牙股

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【時報記者任珮云台北報導】受到紡織上游產品報價疲弱，力麗(1444)集團調整產能和產品結構，增加下游織布品項的開發和生產，以及布署電子材料事業處的對外業務開發。在織布品項上，子公司印尼力寶龍一期產線已在今年投產，二期將在10月底完工估明年首季上線，同時，為了強化和當地成衣廠的合作，印尼力寶龍也入股當地的一中型規模的成衣廠，未來印尼力寶龍規劃當地IPO上市。至於電子材料事業處近年來亦有業務亮點，成功切入尖牙概念股的蘋果及谷歌等供應鏈，為蘋果、谷歌等科技大廠提供環保聚酯纖維，應用在Apple Watch錶帶、谷歌智慧音箱等產品上。

力麗總經理陳漢卿表示，由於上游原料價格仍未有起色，因此先將產能放在毛利較佳的下游。印尼力寶龍平織2廠10月底完工，初期將進駐385台平織機，至明年首季將達695台規模，月營收貢獻將從0.8億成長至1.5億元，屆時台灣廠加上印尼廠的平織機台總數上看1300台，擴大台廠供應鏈以及在地品牌的織布供應，後續也將規劃設置平織3廠。

力鵬高端織品事業部協理蘇彥銘表示，印尼力寶龍一期織布的產品線有三大類，戶外運動（如Addida,Nike)、時裝（如H&M)及家紡。力鵬不斷複製對的技術和對的設備來強化競爭力。目前織布、染整需求有所回溫，整體稼動率已達85%至90%。成衣大廠聚陽(1477)亦是印尼力寶龍的客戶之一。

印尼力寶龍的加工絲廠房也已經完峻，但受到終端需求疲弱目前先暫緩運作。力麗集團也在等待紡品上游原料需求復甦及報價回溫，一旦出現復甦跡象，力麗在印尼的廠房可立即加入支援。

至於電子材料事業處，今年對蘋果（Apple）相關的產品除錶帶外，還有編織充電線，出貨量較去年成長10倍左右，預估高毛利、新台幣貶值等匯兌利差等因素，將對集團營運表現持續發揮助益。