《美股》分析：前財長看再升息不只1碼；壓力爆表 軟著陸可能性降低

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist在談到最近的債息波動時表示，這對市場來說是一種警訊。此時的債息肯定給風險偏好帶來壓力。

●Motley Fool Wealth Management投資分析師Shelby McFaddin在談到聯準會9月會議結果時表示，我們看到期望和實際情況之間存在一些衝突，當你是投資人，這似乎不是理想的情況，因為這意味著長期的高利率環境。

●GLOBALT資深投資組合經理Thomas Martin表示，如果利率確實「升更高、高更久」，這個系統和美國經濟就會承受更大的壓力。他並表示，經濟不會軟著陸的可能性正在升高，理由包括利率上揚將給經濟帶來壓力、學貸恢復繳款、全美汽車工人聯合會（UAW）罷工、聯邦政府可能關閉、公債殖利率上揚、原油價格上漲以及美元走強等。

●美國前財長、目前在哈佛大學任教的桑默斯（Lawrence Summers）在談到聯準會上修今明兩年經濟成長預測時表示，聯準會可能是受到市場過分樂觀的氣氛影響，所以也變得太過樂觀，以為經濟可以實現軟著陸，但之後可能因為新公布的數據顯示通膨加速或經濟轉弱而措手不及。此外，聯準會公布的點陣圖表明今年可能再升息一次25基點（1碼），但桑默斯認為，升息幅度可能比聯準會所預期的高。