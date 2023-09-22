大直跨年真有趣 台北美福璀璨住房專案早鳥優惠開訂

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搶跨年旅宿商機，台北美福大飯店推出「璀璨大直跨年趣」三天二夜住房專案，無論是兩人成行，或四人同遊，入住卓越五星客房，每人每晚最低4,850元起，每房加贈Anna Balloon藝術氣球增添歡樂氛圍，並可於房內品飲法國氣泡酒，並將知名法國香氛品牌「Diptyque」旅行沐浴組帶回家。親山近河的位置，可步行到河濱公園欣賞台北101璀璨煙火，或至劍南山親山步道感受山林幽靜。

今年跨年假期適逢三天連假，留在台灣旅遊，省去舟車勞頓最放鬆。四人入住菁英客房，享有21坪舒適大器及挑高的空間，三天二夜含早餐每人每晚優惠價4,850元起。另針對雙人規劃雅仕客房三天二夜住房專案，入住18坪大的房型，平均每人每晚6,700元。為營造跨年氛圍，特別於房內準備ANNA BALLOON造型跨年氣球，以及一系列的法國香頌體驗，每間客房皆贈送法國經典克萊喜水蜜桃氣泡酒，以及法國知名香氛品牌Diptyque旅行沐浴組。入住期間，房客可免費享用迷你吧及新鮮水果，還可使用健身中心、三溫暖、兒戲遊戲室及戶外恆溫游泳池，翌日再享用營養滿點的彩匯自助早餐，大啖現做台式飯糰及美福招牌牛肉麵，中日西各式豐盛餐點，喚醒美好的一天。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】