普悠瑪號事故家屬不滿 自己尋獲物品、遺骸「比檢警還多」

2018年台鐵普悠瑪號發生18死重大事故，事過5年近日卻仍在車廂中找到遺骸，罹難者家屬表示，明明9月11日檢警已經清理車廂一遍並找到10件旅客物品了，不料9月15日家屬又找出13件遺骸、1顆牙齒以及25件遺物，比檢警還多。家屬認為檢調和台鐵清理作業不夠確實，「作業流程有瑕疵，應該加以檢討改進。」

台鐵2021年太魯閣號事故車廂日前發現遺骸，飽受抨擊；不料昨日台鐵轉述宜蘭地檢署發布新聞稿中，再指出2018年普悠瑪號6432車次事故車廂中又被找到遺骸。為何5年前的事故車廂還能找到遺骸？據宜蘭地檢署說法，是檢方「為求慎重」，近日於9月11、15日兩度詳勘普悠瑪事故車廂，在泥沙碎石徒手排查後才發現細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆，後續由宜蘭地檢署處置。 普悠瑪6432車次第8車罹難者曾訓孺家屬曾小姐、第6車罹難者邱歆粵家屬林小姐，今日透過太魯閣號罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君表示，自己「有話要說」。 曾、林二人表示，因8月31日太魯閣車廂尋獲遺骸事件，內政部發函台鐵邀請普悠瑪家屬於9月15日最後一次清理及確認車廂遺物。非常巧合的是9月15日當天正是二位罹難者家人的冥日，家屬們帶著思念道別及忐忑的心情來到富岡基地做最後一次勘查車廂。 曾、林表示，由於第8車於事故當下撞擊嚴重遭割掀開式破壞，所以9月15日當天於車廂上並未發現任何遺骸和物品。而第6車遭鐵軌破窗擊破，所以當天家屬們爬上第6車廂倒塌的座位區附近地板發現疑似遺骸、1顆牙齒、1隻手機及1本手繪筆記本，並於車廂入口處地板拾獲1張車票。 曾、林質疑，15日當日會議時台鐵陳主秘告知於9月11日檢警已經清理車廂一遍並找到10件旅客物品了，因此罹難者當下認為應該不會再找到物品和遺骸了，「怎料家屬找到的物品比他們還多呢？」 曾、林指出，在場家屬質疑事故將近5年了，且又於9月11日檢調清理一遍了，為什麼家屬於9月15日還能找出13件遺骸、1顆牙齒以及25件遺物？「我們認為檢調和台鐵清理作業不夠確實，作業流程有瑕疵，應該加以檢討改進。」 家屬們表示，爬上車廂除了悼念家人，也想把當年親人遺留在車上的物品全部帶回家。「即使它只是1顆牙齒，這都是我們家人身體的一部份，我們都想把它帶回家，（更不可能殘忍地將它視為垃圾隨意讓別人燒掉）因為這是我們摯愛的家人。」況且遺骸後續處理已請教過殯葬業者，並不需要打開原骨灰甕放入，可以放置在較小罐子裡，再放置在原骨灰罈旁邊即可。 不過曾、林也指出，有某位普悠瑪事故家屬說，找到遺骸不必通知，把遺骸當垃圾燒掉就好了。曾、林表示其個人言論只代表他自己，不代表普悠瑪其他家屬。