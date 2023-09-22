《國際金融》公債殖利率奔高 歐股綠油油

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在全球主要央行暗示，利率將在高檔位置維持好一陣子，歐元區公債殖利率也升至好幾個月的高點，歐洲STOXX 600指數開低走低，21日幾乎收在最低的454.67點，跌5.99點或1.3%。其中，旅遊休閒類股大跌3.2%，礦產相關也大跌2.6%。

聯準會和英國央行各自維持利率不變，但擔心通膨再度上揚，歐元區公債殖利率升至半年新高，10年期的已達3.5%。另外，英國富時100指數（FTSE）收跌0.7%，是過去3個交易日以來首次下挫。。

歐洲央行（ECB）表示，下次例會應該會保持利率不變。在歐洲其它地方，瑞士央行將政策利率維持在1.75%不變，瑞典和挪威的分別又升息1碼，也就是再增0.25%。因此，瑞士股市下跌0.6%，瑞典和挪威雙雙下跌1.1%以及0.9%。

經濟學家認為，即使未來幾個月通膨可能會出現上行風險，但全球許多央行都暫停升息，這對股市是有利的。不過，各國主要利率還是處於相對高檔的區域，如果日後能降息的話，就再好不過了。

個股方面消息，近期股價強勢的英國線上超市Ocado，被法國銀行（BNP Paribas）旗下的投資公司Exane下修投資評等至劣於大盤，理由是擔憂零售業務的成長性，股價暴跌19.9%。