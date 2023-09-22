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iPhone 15今開賣！中華電祭3600元優惠券 爽抽Pro Max

  • 中時即時 黃琮淵
蘋果新機iPhone 15今日開賣，中華電信在於台北東區服務中心舉辦首賣會。（黃琮淵攝）
蘋果新機iPhone 15今日開賣，中華電信在於台北東區服務中心舉辦首賣會。（黃琮淵攝）

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蘋果新機iPhone 15今日開賣，中華電信在於台北東區服務中心舉辦首賣會，董事長郭水義表示，初期還是會有供應不足需求的狀況，其中頂規的Pro Max會占到4成，有信心iPhone 15能成為帶動中華電信5G的滲透率，推估年底前5G用戶數就能突破300萬戶。

面對iPhone的綁約期愈來愈長，目前已可綁約到4年，是否考慮拉長到5年，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，目前綁約36期的比較多，48期的當然也有，不過考量手機生命週期沒那麼長，不會考慮增至60期。

中華電信於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 15 ，首賣會前 88名排隊果粉享 3600 元優惠券，於開賣前全數發放完畢，買氣十足。中華電信現場加碼抽出iPhone 15 Pro Max 512G 原色及藍色鈦金屬共2 支， 讓現場氣氛high到最高點。

郭水義表示，中華電信開賣iPhone 至今16年，深獲全台最多 果迷信賴 ，不僅是全台领先銷售 「 iPhone for Life 」新機方案的電信業者， 相信 iPhone 15 全機型搭配中華電信 NO.1 的 5G 涵蓋及網速 定能讓容户享受最佳體驗，「為精采而升 」再創佳績。

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