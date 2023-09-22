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中庸之道 改寫命運！數字王國謝安無害領袖特質活出逆襲人生

  • 工商時報 陳又嘉
數字王國榮獲「2023洛杉磯傑出企業Top25」，謝安無害領袖特質帶領數字王國締造下個巔峰。圖/固力狗提供
數字王國榮獲「2023洛杉磯傑出企業Top25」，謝安無害領袖特質帶領數字王國締造下個巔峰。圖/固力狗提供

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自評普通的好萊塢頂尖視效公司CEO謝安，28歲接下由鐵達尼號導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）創立「數字王國」，讓這家公司從低谷到獲選為「2023洛杉磯傑出企業Top25」，該企業甚至是唯一入選的視效科技企業。謝安說: 「在現在這個年代『普通』其實是一種特殊優勢，因為聰明的人常仗著自己的聰明、優秀而與他人溝通困難，但當一個人擁有中庸特質時，其實才是最大的機會，因為沒有人會將他視作威脅。」

「我所擁有的『普通』，確實讓我在對上下左右，對客戶、股東以及管理團隊而言，都是一種很舒服的存在。」謝安說，現在這個世界衝突不斷、全球化倒退、信任不再，使得一個人擁有普通個性反而更讓人喜歡，「當你是優越的菁英擁有過度自信，且表現出一副捨我其誰態度時，則往往得不到想要的東西。」

謝安回憶在剛接手數字王國時，好萊塢6大電影製片巨頭甚至以「賭他能在數字王國撐多久」作為茶餘飯後的玩笑，並不看好他的發展，但可能因傻氣、無害性格，備受當時環球影業的總裁Jimmy Horowitz的關照。他說他心中有個屬於自己的定錨，知道自己的「普通」而能善加運用來廣結善緣，應對競爭的環境與外界雜訊。

數字王國謝安(第二排左五)自評普通，活出精彩逆襲人生。圖/固力狗提供
數字王國謝安(第二排左五)自評普通，活出精彩逆襲人生。圖/固力狗提供

謝安鼓勵年輕人，不要老想著自己資質平庸、幹不了大事，換個角度想事情，知道自己的不足就應更加努力，天公疼憨人，當勤奮向上時會得到正向的回報，但就怕覺得自己平庸而停止向前。

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