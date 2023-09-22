助二度就業婦女創業大步走 北分署「微型創業鳳凰」

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近年，臺灣勞動市場受到少子化、高齡化等因素影響，面臨勞動力短缺，而因「家庭因素」退離勞動市場的女性勞動力，就是重要的勞動力來源。為鼓勵有意創業的二度就業婦女重新投入勞動市場，勞動力發展署北分署積極推動「微型創業鳳凰」計畫，除提供免費創業課程與諮詢服務，同時也輔助申請貸款，更幫助已創業者強化產品行銷能力與管理實務，提高創業成功率，順利開創職涯第二春。

49歲的慧君在資訊業工作長達17年，但在父親重病需要接受放射治療之際，她毅然辭去穩定的工作，投身照顧家庭。這段經歷讓她更加關注飲食健康，也擔心就讀大學的孩子外食影響身體健康。她發覺忙碌的現代女性需要更多的時間和便利，以平衡工作和家庭，於是研發出「輕鬆料理袋」，將精緻菜色轉化為備好食材、醬汁的簡單料理袋，竟成功地開啟創業之路，創辦了「女主工作室」。與一般冷凍調理包不同，慧君提供的是半成品，確保消費者能夠享受到如同現做的風味，更好的掌握食材的新鮮度和調味，同時減輕了烹飪過程中構思菜單、採購備料的繁瑣步驟。

然而創業之路並非一帆風順，在疫情初期因大眾減少外食、重視健康銷量遽增，半年後，同業競相推出同類產品，銷量明顯下滑，但慧君始終堅持要維持品質，不削價競爭。透過勞動部微型創業鳳凰貸款的支持，運用資金設立工作與倉庫據點，購置專業設備、提高產能，更在北分署「微型創業鳳凰」辦理的多次展售活動中，以優質產品成功打開知名度。慧君對勞動部的創業協助非常肯定，並將回饋社會的精神融入她的事業，製作便當送暖給街友，讓「善」繼續傳遞。

勞動力發展署「婦女再就業計畫」整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，包含提供「自主訓練獎勵、再就業獎勵及雇主工時調整獎勵」，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業，相關資訊可在「台灣就業通」、「婦女專區」網站查詢。

更多「微型創業鳳凰貸款」活動訊息，或有創業問題需要協助，請上「微型創業鳳凰」官網https：／／beboss.wda.gov.tw／查詢。中秋佳節將至，北分署輔導成功創業的微創店家禮盒是送禮的好選擇，歡迎大家選購，支持微型創業。