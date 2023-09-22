112年觀光工廠節慶首選 職人手作及教育導覽精選結果出爐

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「觀光工廠節慶首選與職人手作及教育導覽精選系列」選拔結果出爐了! 經濟部工業局日前辦理觀光工廠特色產品選拔，在眾多參選商品中，遴選出8件節慶首選、8件職人手作體驗、6件教育導覽，實屬觀光工廠代表性產品，值得推薦給消費大眾。

經濟部工業局為行銷推廣觀光工廠，鼓勵業者提升產品品質，及設計DIY體驗課程，以滿足遊客多樣化需求，今（112）年再度舉辦「觀光工廠節慶首選、職人手作與教育導覽精選」選拔，並邀請相關領域專家學者擔任評選委員，遴選出各家觀光工廠代表性產品及服務，各評選項目入選名單如下：

節慶首選：一太e衛浴觀光工廠、台灣味噌釀造文化館、台灣優格餅乾學院、菌寶貝博物館、黑橋牌香腸博物館、噶瑪蘭威士忌酒廠、興隆毛巾觀光工廠、鮮饌道海洋食品文化館。

職人手作：天一中藥生活化園區、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、台灣玻璃館、玉美人孕婦裝觀光工廠、吳福洋襪子故事館、欣欣水泥森活園、金格〡卡司．蒂菈樂園、鞋寶觀光工廠。

教育導覽精選：台灣味噌釀造文化館、玉美人孕婦裝觀光工廠、台灣足鞋健康知識館、佐登妮絲城堡、卡滋爆米花觀光工廠樂園、珍芳烏魚子見學工廠。

工業局進一步表示所遴選出的產品，將授權使用專屬標章，黏貼於商品本體或包裝上，後續將公開表揚獲選廠商，並優先納入各項推廣活動與行銷通路，增加廠商曝光機會。更多資訊可到觀光工廠自在遊網站（https://taiwanplace21.org.tw）查詢。