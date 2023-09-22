台灣虎航9週年慶 全航線單程未稅99元起

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台灣虎航（6757）迎來9週年慶，推出「現在9出發」促銷活動，全航線單程未稅99元起；為了讓虎迷享有更多權益回饋，即日起推出tigerclub2.0新分級制度，透過官網申請加入會員，可享機票金額1％～2％的回饋金。

虎航自2014年9月26日開航首條航線以來，已累計搭載超過千萬人次旅客，並於今年8月15日掛牌上市，目前飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

為了讓虎迷享有更多權益回饋，即日起也推出tigerclub2.0新分級制度，只要透過官網申請加入會員，即具有「菁英虎」資格，可享機票金額1％的回饋金；若於180天內累積150點虎足跡，即可升等為「尊榮虎」，享有機票金額2％的回饋金，與參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。虎足跡點數計算方式為機票金額的1％，不含兩地機場稅金、訂位服務費及附加服務等部分。

「現在9出發」週年慶生促銷活動分成兩個波段，第一波段凡符合尊榮虎資格的虎迷，即可參加封館活動，促銷時間為9月25日10：00至23：59止，搭乘期間為2023年9月25日至2024年3月30日；第二波段提供所有虎迷開搶，促銷時間為9月26日10：00起至9月27日晚間23：59止，搭乘期間為2023年9月26日至2024年3月30日。

虎航也與LINE Pay合作推出期間限定專屬優惠，只要在9月23日9：30至9月27日23：59活動期間，於活動頁(https://reurl.cc/p5x1lZ)點選指定連結，就有機會獲得價值500元的台灣虎航專屬優惠券，每個LINE Pay帳號每日限領一次，每日限量1,000份。