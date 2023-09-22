貿協首攜業者 波羅的海生命科學論壇及展覽 大放異彩

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外貿協會受外交部委辦，首度於今（112）年9月20日至21日，在立陶宛首都維爾紐斯「波羅的海生命科學論壇及展覽（LSB 2023）」設置臺灣館，帶領12家生技醫療領域之優質業者及公協會開拓波海市場。本次展覽為歐洲東北部波羅的海最具盛名之生技國際論壇及展覽，我國首次參展即以規模最大國家館亮相，吸引觀展買主注目。

臺灣館於9月20日上午由我駐立國代表處大使黃鈞耀主持開幕，國科會副主委陳儀莊、立國經濟暨創新部政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）、立國創新署（Innovaiton Agency）署長Romualda Stragiene、立國生技協會（LithuaniaBio）會長Tomas Andrejauskas、駐立陶宛臺灣代表處經濟組組長廖浩志、貿協華沙台貿中心主任吳春見等貴賓出席。

駐立國代表處大使黃鈞耀開幕致詞表示，臺灣在過去幾十年基礎下成功地建立半導體業，很高興見證臺灣新一代資通訊產業迅速成長、生技業得到投資，共同創新、發展智慧醫療新世代，近年來臺立經貿交流密切，期望這次的展覽為雙邊生技新創產業提供更多經貿合作和投資機會。

國科會副主委陳儀莊提到，臺灣以半導體及資通訊聞名，近年應用到醫療產業上，包括智慧醫療、智慧設計、智慧醫院及醫療設備等。除本次商展，我國也有許多專家及科學家前來洽談合作，2024年後雙邊預定在2年內進行10項雷射和生技方面的合作計畫，並希望落實到產業。

立國經濟暨創新部政務次長澤麥提斯強調，該展作為波海地區最大生技論壇暨展覽，為該產業提供一個很好的平台拓展至歐洲生技市場。感謝許多單位促成臺灣館的參展團，這將使臺立關係更加緊密，也期待在更多領域上的合作。

外貿協會表示，隨著全球的人口平均年齡與經濟增長帶動各國對健康產業（Healthcare Industry）的需求，本屆臺灣館吸引了許多提供優質智慧醫療解決方案的業者參展。例如，奇翼醫電的健康服務平台透過演算法分析生理訊號，有利於評估和監測心血管疾病及睡眠呼吸中止症（OSA）等，在風險提高時及時通知照護人員，提供即時的照護服務。值得一提的是，該公司於9月初在立國成立了子公司Cardio IT,UAB，希望藉著這個機會進入歐洲市場；福寶科技為我國第一家外骨骼技術研發商，針對身體各部位復健需求，開發出一套完整智慧型輔具，有助患者精準復健，減少對輔助設備的依賴，並大幅降低照護成本；捷絡生物開發全球首創搭載AI模組的3D病理分析軟體，可輔助判斷臨床檢體組織型態變異和腫瘤標靶分子分布，提高癌症診斷和新藥開發的成功率；全瑩生技利用關鍵專利合成生物學科技建構「珍稀天然物細胞工廠」，生產永續的原料。這些產品受潛在買主詢問度高，臺灣館門庭若市，獲業者肯定。

我國擁有具國際競爭力的資通訊與精密機械產業，近年來結合豐富臨床資源及AI、雲端運算的技術，孕育了許多新創企業，為醫療領域帶來了新的價值，受到主辦單位－立國創新署之肯定，因此特別邀請臺灣館之企業代表擔任2場論壇講者，分享我生技醫療及新創產業發展經驗。其中，林口新創園分享了臺灣新創生態系；新竹生醫園區育成中心則探討我國生物醫藥未來趨勢，吸引了眾多專家和科學家參與，現場氛圍熱絡。此外，奇翼醫電及福寶科技在50組新創提案競賽初選中脫穎而出，晉級前10強，並於9月21日進行決選簡報。

透過駐立國代表處經濟組安排，貿協於展前帶領業者拜會立國最具代表性的生技公協會—立國生技協會及主辦單位立國創新署，並參訪第二大城考納斯生技園區（Sankata Valley）及維爾紐斯大學醫院（Vilnius University Hospital Santaros Klinikos）等。藉由雙邊交流，我方業者更深入地了解了立國的生命科學和生技生態系統的發展情況，並了解相關的融資措施和商機，有助於我國業者拓展波海市場，促進雙方合作關係。

「波羅的海生命科學論壇及展覽」今年吸引33國82家生技企業及39名學術單位參展，超過785名與會，包括羅氏、Thermo Fisher Scientific、Mediq、Polpharma Biologics、Northway biotech、Biomapas、維爾紐斯大學醫院、立國生技協會等參與此盛會。生命科學為立國近年成長最快速之產業之一，預期2030年產值將占該國GDP5%。我國與立國在生技醫療領域具有互補性，立國專注於研發，而臺灣在醫療器材方面具有強大的實力。據我國海關統計，2022年我國自立陶宛進口診斷實驗用之試劑為最大宗；而我國對立國的出口項目中，醫療器材僅次於電機相關產品，雙邊生技產業貿易達862萬美元。