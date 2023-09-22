高通、鎧俠傳裁員 這2類人最易丟飯碗曝

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【旺得富理財網 李宗莉】美晶片巨頭高通（Qualcomm）兩岸大裁員，台灣地區傳砍200~400人，精簡幅度恐逾1成，就有工作13年的資深員工自爆遭資遣，理由是「薪水太高」。無獨有偶，受記憶體需求不佳，連3季鉅虧，日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）也考慮進行裁員，鎖定56歲以上的中高齡員工推動優退計畫。

1名自稱在新竹高通工作13年的資深員工在Dcard發文，表示自己成為這波資遣對象，約拿到100萬元左右的資遣費，約當8成年薪，離職面談很制式，被裁的理由只有1個就是「薪水太高」，並透露問了一圈認識的同事才發現，似乎只有新人沒被裁員。

無獨有偶，朝日新聞昨（21）日報導，為因應與美國威騰電子（Western Digital Corporation）合併，試圖重振營運的鎧俠，正考慮進行裁員，公司方面昨日已向工會進行說明，擬以56歲以上的正職員工為對象，推動自願提早退休的措施，除提高有意願者的退休金，也會提供再就業援助。

鎧俠今年4~6月的第1財季，營收為2511億日圓（約542.4億元台幣），雖季增5.9％，但淨利自去年同期的426億日圓（約92億元台幣）轉虧為1031億日圓（約222.7億元台幣），創歷史第2差表現，外界也分析，為爭取日本3大銀行提供的2兆日圓（約4320億元台幣）融資，鎧俠因而決定加快瘦身腳步。