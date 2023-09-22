旅展買奧捷行程69,000 卻一直去不了？內行猛搖頭

【中時新聞網 何立雯】一對夫妻在疫情期間逛旅展，買了奧捷10天69,000元的行程，業務表示疫情結束的3年內都可去，且價格凍漲，夫妻倆便先繳了6,000元的訂金，怎料疫情結束卻始終訂不到團，但旅行社官網明明就一堆團還沒額滿，好不容易聯繫到當初的業務，對方卻說可以跟網路團，但要補差價，而價格足足比他們當初買的多1倍，讓他們深感被騙，要求退還訂金，引起網友討論。

一名女網友近日在《爆料公社》上分享，疫情期間她和老公在旅展買了「奧捷10天$69,000」的行程，當時的業務說，疫情結束3年內都可以去，而且價格凍漲，之後變貴也不需要補差價，因此夫妻倆覺得很划算，便各自繳了3000元的訂金。

女網友表示，疫情一解封她就打去旅行社想預訂今年5月出發的團，結果旅行社說5月還沒出團，因此她就想改訂11月的團，結果旅行社卻說時間太早，請她6月再訂，而她也乖乖照做，時間到了再打去旅行社問，但都沒有得到一個肯定的答覆，不是說不確定有團，就是說他們繳了訂金的團沒了。

女網友指出，她到該旅行社的官網查看，明明去奧捷的團就很多，後來他們聯繫了當初賣行程給他們的業務，對方也說11月沒有團，讓她聽了很傻眼，忍不住說網路上明明就有很多團，結果那位業務竟然說可以跟網路團，但是團費是11到12萬，幾乎是當初買的價格的一倍，然後要他們補差價，這與當初說的完全不一樣，讓原PO感覺是詐騙，要求對方退款。

女網友不滿地說，這間公司一直拖時間，一直騙人，她要求退款以後，業務要她將收款單和刷卡帳號寄到公司才願意退刷，但她們已經不信任該公司，老公也認為把收款單寄過去，他們就沒有證據了，且刷卡帳號給她，是不是又能大刷特刷，最後她提出寄銀行帳號給她，待業務將錢匯入，他們再寄收款單回去。

貼文引起網友討論，不少內行人搖頭直呼，「看起來像是疫情期間旅行社急需現金救命，所以開超低價，事後就不認了？反正大不了退錢，他們難關已過」、「疫情前的確有這種價格的團，但疫情後全面瘋狂漲價，各項成本都回不去了，所以就死硬的不出團吧！」

另有網友則說，當初怎麼會相信對方，疫情期間旅行社沒有生意做，就打著如意算盤賣一些預訂的行程，先挖到錢再說，如果疫情期間不幸倒閉，他們就捲鋪蓋走人，如果沒有就是疫情後死不出團，熬到客人知難而退。