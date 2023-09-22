國家太空中心（TASA）積極培育技術人才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著太空產業在全球范圍內的快速發展，臺灣不僅將其視為未來經濟增長的引擎，還視之為國家的戰略重點發展產業。國家太空中心（TASA）承諾積極支持臺灣太空產業的發展，並著重於培養技術人才，以確保太空產業順利實現其潛力。有鑑於技職教育在技術人才培育方面具有多重優勢，如：實用性和職業導向性、快速進入職場、實習機會等，這些優勢使其成為培養實用技能和滿足市場需求的重要途徑。為此，TASA決定展開一系列技職教育太空產業技術人才培育計畫，這一計畫將涵蓋從高工到科技大學，再到國外航太研究機構的多層次培育。

國家太空中心（TASA）是一個專注於太空科技研發和產業推動的機構，致力於提升臺灣在太空領域的影響力和競爭力。TASA的使命是促進太空科技創新，推動太空產業發展，並培育未來的太空科學家和工程師。TASA吳宗信主任領導郭添全副主任和陳維均處長，以及國家太空中心的所有同仁，將通過以下多重方式支持技職教育太空產業技術人才的培育：

獎學金支援：提供獎學金以鼓勵優秀學生追求太空產業技術學習與開發。

實習機會媒合：協助學生尋找太空產業的實習機會，讓學生在實踐中獲得寶貴的經驗和技術學習。

課程規劃：與學校合作，設計並提供與太空技術相關的課程，以彌補傳統教育體系的不足之處。

國外深造計畫：計畫將有望的學生送往國外一流的航太技術研究機構，以學習最新的技術和知識。

為了充分發揮技職教育的經驗，TASA已委託臺北科技大學機械系丁振卿教授主持「技職教育太空產業推廣與技術人才培育計畫」。該計畫將在今年（2023）首次啟動，以太空產業的演講和宣傳活動作為開端，將在全國北中南的高工（新北高工、臺中高工、二林工商、高雄高工）及科技大學（臺北科大、虎尾科大、高雄科大）舉辦共8場演講推廣，及2場（千附實業股份有限公司、國家太空中心）產業參觀。這些活動旨在激發技職教育學生對太空產業的興趣和熱情，鼓勵學生參與未來的培育計畫並投入太空產業發展。

首場演講已於9月8日舉辦，地點位於臺中高工，由虎尾科技大學吳添全教授主講，這場演講為學生們帶來關於太空產業的最新資訊，並鼓勵學生們參與這一令人興奮的發展領域，探討太空產業的機會和挑戰，為技職教育學生提供了一個深入了解太空產業的機會。

國家太空中心（TASA）希望通過這些重要的技職教育計畫，培育出更多優秀且具有專業知識和熱情的太空產業技術人才，為臺灣的太空產業發展注入新的活力，推動台灣太空事業的蓬勃發展。太空產業已成為國家的戰略優先領域，我們期待看到未來的成就將有助於提升臺灣的國際競爭力。