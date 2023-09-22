明華園總團演「鯤鯓平卷」 本土神仙戲進歌劇院

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【中央社記者趙靜瑜台北22日電】由國家文藝獎得主陳勝國編寫，明華園戲劇總團將帶著本土神仙戲「鯤鯓平卷」前進台中國家歌劇院，將流傳在南鯤鯓地區「五府千歲與囝仔公爭奪風水寶地」的傳說搬上舞台。

陳勝國在明華園的新聞資料中表示，「鯤鯓平卷」時空穿越200年，劇情敘述囝仔公如何得到神通、坐化成仙、神鬼大戰到悲天憫人，與五王共享香火的和平暖心故事，希望能為社會注入正能量。

民間相傳五府千歲為執行玉皇大帝賦予的職責，到鯤鯓地區尋覓吉地以便長駐；囝仔公偶遇吉地，得風水之助，修練成陰神萬善公，憑藉法力高強不願拱手讓出。雙方為爭奪風水寶地展開大戰，看似實力懸殊，但卻打到天搖地動，民不聊生，最後驚動保生大帝和觀世音菩薩出面調停，雙方各退一步，共享風水寶地。

陳勝國說，「五府千歲和囝仔公」是一個很美麗的傳說，劇情中萬善是生長在台灣的小孩，即便離開人世都捨不得離開這片土地，為了守護家園，不惜單挑位高權重的五府千歲，神鬼大戰風雲變色，「從平凡的牧童竟然可以號令孤魂野鬼、陰兵陰將抵抗代天巡狩的五府千歲，精神令人感動。」

用台灣傳說入戲，明華園總團團長陳勝福表示，「五府千歲與囝仔公」的故事來自明華園的故鄉台南，「故事只有簡短的幾行字，我們編成劇本，把民間廟會神轎出巡的儀式性搬上舞台，將傳統文武場與現代樂團交融，展現當代性，這是我們想嘗試的方向。」

「鯤鯓平卷」除劇本動人外，演員也是一時之選，明華園無敵小生孫翠鳳飾演「大千歲」，率領天兵天將大戰青年軍陳昭婷飾演的「囝仔公」，歌仔戲第一丑角陳勝在飾演土地公，當家小旦鄭雅升扮演觀世音，詼諧逗趣；其他則有明華園青年演員陳子豪、李郁真、晨翎、王婕菱以及吳米娜等共同演出。

明華園總團「鯤鯓平卷」將於9月23日及24日演出，地點在台中國家歌劇院。