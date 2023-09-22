健保10月起放寬B肝抗病毒藥給付 支出逾7億

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衛福部中央健保署今（22）日公布，10月1日起，放寬e抗原陰性慢性B肝病人，口服B肝抗病毒藥物，預計新增2萬1,000人受惠、健保藥費支出約7.32億元。

為達成世界衛生組織（WHO）2030年消除病毒性肝炎的目標，健保署將自2023年10月1日起放寬口服B肝抗病毒藥，e抗原陰性慢性B肝病人符合2情況下可放寬用藥，預計約新增加21,000人受惠，健保藥費支出約7.32億元。

健保署指出，10月起，半年內2次以上肝指數（ALT）異常（ALT≧正常值2倍）才能用藥，放寬為1次；肝纖維化程度由重度纖維化（≧F3）放寬為中度纖維化（≧F2）即可用藥。

至於放寬的原因，健保署說明，依現行規定，患者檢出肝指數異常，要經過半個月至1個月、第2次回診發現異常後，才符合給B型肝炎口服抗病毒藥物給付標準，放寬後，只要檢出異常並符合條件就可用藥；另單次療程需要2至3年，每人年均要費為4萬1,610元，同時設有停藥機制，若停藥後復發，就是重新走一個療程。

健保署也提到，目前約55萬人應該要接受B型肝炎治療，當中已治療28萬人，希望透過放寬給付增加2.1萬人，找出潛藏的危險性病人，透過早期治療降低後續的癌症風險。

健保署長石崇良表示，為使B肝需要治療者儘早接受治療，B肝口服藥品自2003年10月1日起納入健保給付，並持續擴增給付範圍使更多人可接受治療。本次擴增給付規定，除參考相關學會及專家之意見，亦參採美國、歐洲、亞太等國際指引的建議，讓我國肝炎防治與國際接軌。此外，更呼應WHO及國家肝炎防治政策，提升治療涵蓋率，期能降低肝硬化及肝癌之風險，減少後續醫療費用。