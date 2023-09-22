新手機新氣象 配件也要升級

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【中國時報 古明弘】三星與Apple兩大廠分別推出Galaxy Z Fold5｜Z Flip5與iPhone 15系列手機，手機殼及周邊商品市場跟著百花齊放！Apple經銷商德誼數位秀出多款iPhone 15系列保護殼和掛繩，CASETiFY主打終極防摔手機和傳輸線，三星則針對Galaxy Z Fold5｜Z Flip5上架迪士尼、小小兵、寶可夢等IP以及感應式保護殼，超萌外觀成為刺激買氣的利器。

有時消費者為了不想等候或者手機來自餽贈，只好屈就某顏色，但裝上手機殼一秒解決痛點，還可依照服裝或心情隨時換殼、掛繩和主題感應卡，打造自我風格。

Galaxy30款全新配件登台

台灣三星這次共引進30款全新配件產品，包含採用回收材料製成的「Samsung Eco-Friends」系列，Galaxy Z Fold5｜Z Flip5 Eco-Friends聯名保護殼建議售價1290元起；Galaxy Z Flip5主題式感應保護殼建議售價1590元、聯名主題感應卡建議售價490元；Galaxy Buds造型保護殼建議售價990元起。全新Galaxy配件預計9月下旬起陸續於三星智慧館、三星商城開賣。

Galaxy Z Flip5 Kakao主題式感應保護殼 （含感應卡，粉紅賽車），1590元。圖／三星提供

Galaxy Z Fold5 Eco-Friends Keith Haring 聯名保護殼，1390元。圖／三星提供

三星無線耳機Galaxy Buds Eco-Friends Pokemon寶可夢精靈球造型（Masterball大師球）保護殼，1290元。圖／三星提供

Galaxy Buds Eco-Friends Minions小小兵（Bob）造型保護殼，1290元。圖／三星提供

iPhone 15組合套餐現省2240

德誼數位精選Apple系列商品必備MagSafe周邊組合新品，套餐最高現省2240元。搭購保護殼及保護貼贈PD快速充電組或科技易即通2選一。此外，根據預購狀況，德誼數位指出，iPhone 15 Pro新色原色鈦金屬最受歡迎，將近4成消費者偏好iPhone 15 Pro系列新色「原色鈦金屬」；而容量方面，有5成以上的消費者偏好256 GB的機型。

iPhone 15全系列終於將充電接口改成USB-C，先前傳出Apple會給對應機身顏色的傳輸線，最終仍然維持全白色，CASETiFY則推出夢幻的編織棉花糖色，另有多款單一粉色。iPhone手機殼是CASETiFY的招牌商品，這次品牌端出號稱史上具最強防摔能力的「Ultra終極防摔手機殼」，以及一系列專為 iPhone 15新機所設的手機殼與電子配件，不僅採用專利EcoShock防護科技所製成的吸震物料，並全面以來自Re/CASETiFY回收計畫的舊手機殼再製而成的永續物料所打造，兼具美觀與環保。

CASETiFY MagSafe兼容Ultra 終極防摔手機殼，具備4個Ultra彈力保護角與內建鏡頭保護，3350元。圖／CASETiFY提供

SwitchEasy Artist 藝術家防摔手機殼，麻之葉，1080元。圖／德誼數位提供

亞果 ADAM GRAVITY CS5 支架磁吸充電行動電源，1590元。圖／德誼數位提供

CASETiFY MagSafe 兼容終極防摔手機殼，成功通過6.5公尺高防摔測試，2750元。圖／CASETiFY提供