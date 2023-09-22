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新手機新氣象 配件也要升級

iPhone 15最強防摔殼登場 三星Galaxy萌軍出擊

  • 中國時報
MAGEASY ROAM STRAP超軍規防摔掛繩手機殼，1180元。圖／德誼數位提供
MAGEASY ROAM STRAP超軍規防摔掛繩手機殼，1180元。圖／德誼數位提供

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【中國時報 古明弘】三星與Apple兩大廠分別推出Galaxy Z Fold5｜Z Flip5與iPhone 15系列手機，手機殼及周邊商品市場跟著百花齊放！Apple經銷商德誼數位秀出多款iPhone 15系列保護殼和掛繩，CASETiFY主打終極防摔手機和傳輸線，三星則針對Galaxy Z Fold5｜Z Flip5上架迪士尼、小小兵、寶可夢等IP以及感應式保護殼，超萌外觀成為刺激買氣的利器。

有時消費者為了不想等候或者手機來自餽贈，只好屈就某顏色，但裝上手機殼一秒解決痛點，還可依照服裝或心情隨時換殼、掛繩和主題感應卡，打造自我風格。

吳慷仁為UAG擔任代言人，他表示有了防摔防護才能放心地展現自我。圖／德誼數位提供
吳慷仁為UAG擔任代言人，他表示有了防摔防護才能放心地展現自我。圖／德誼數位提供

Galaxy30款全新配件登台

台灣三星這次共引進30款全新配件產品，包含採用回收材料製成的「Samsung Eco-Friends」系列，Galaxy Z Fold5｜Z Flip5 Eco-Friends聯名保護殼建議售價1290元起；Galaxy Z Flip5主題式感應保護殼建議售價1590元、聯名主題感應卡建議售價490元；Galaxy Buds造型保護殼建議售價990元起。全新Galaxy配件預計9月下旬起陸續於三星智慧館、三星商城開賣。

Galaxy Z Flip5 Kakao主題式感應保護殼 （含感應卡，粉紅賽車），1590元。圖／三星提供
Galaxy Z Flip5 Kakao主題式感應保護殼 （含感應卡，粉紅賽車），1590元。圖／三星提供
Galaxy Z Fold5 Eco-Friends Keith Haring 聯名保護殼，1390元。圖／三星提供
Galaxy Z Fold5 Eco-Friends Keith Haring 聯名保護殼，1390元。圖／三星提供
三星無線耳機Galaxy Buds Eco-Friends Pokemon寶可夢精靈球造型（Masterball大師球）保護殼，1290元。圖／三星提供
三星無線耳機Galaxy Buds Eco-Friends Pokemon寶可夢精靈球造型（Masterball大師球）保護殼，1290元。圖／三星提供
Galaxy Buds Eco-Friends Minions小小兵（Bob）造型保護殼，1290元。圖／三星提供
Galaxy Buds Eco-Friends Minions小小兵（Bob）造型保護殼，1290元。圖／三星提供

iPhone 15組合套餐現省2240

德誼數位精選Apple系列商品必備MagSafe周邊組合新品，套餐最高現省2240元。搭購保護殼及保護貼贈PD快速充電組或科技易即通2選一。此外，根據預購狀況，德誼數位指出，iPhone 15 Pro新色原色鈦金屬最受歡迎，將近4成消費者偏好iPhone 15 Pro系列新色「原色鈦金屬」；而容量方面，有5成以上的消費者偏好256 GB的機型。

iPhone 15全系列終於將充電接口改成USB-C，先前傳出Apple會給對應機身顏色的傳輸線，最終仍然維持全白色，CASETiFY則推出夢幻的編織棉花糖色，另有多款單一粉色。iPhone手機殼是CASETiFY的招牌商品，這次品牌端出號稱史上具最強防摔能力的「Ultra終極防摔手機殼」，以及一系列專為 iPhone 15新機所設的手機殼與電子配件，不僅採用專利EcoShock防護科技所製成的吸震物料，並全面以來自Re/CASETiFY回收計畫的舊手機殼再製而成的永續物料所打造，兼具美觀與環保。

CASETiFY MagSafe兼容Ultra 終極防摔手機殼，具備4個Ultra彈力保護角與內建鏡頭保護，3350元。圖／CASETiFY提供
CASETiFY MagSafe兼容Ultra 終極防摔手機殼，具備4個Ultra彈力保護角與內建鏡頭保護，3350元。圖／CASETiFY提供
SwitchEasy Artist 藝術家防摔手機殼，麻之葉，1080元。圖／德誼數位提供
SwitchEasy Artist 藝術家防摔手機殼，麻之葉，1080元。圖／德誼數位提供
亞果 ADAM GRAVITY CS5 支架磁吸充電行動電源，1590元。圖／德誼數位提供
亞果 ADAM GRAVITY CS5 支架磁吸充電行動電源，1590元。圖／德誼數位提供
CASETiFY MagSafe 兼容終極防摔手機殼，成功通過6.5公尺高防摔測試，2750元。圖／CASETiFY提供
CASETiFY MagSafe 兼容終極防摔手機殼，成功通過6.5公尺高防摔測試，2750元。圖／CASETiFY提供
CASETiFY PowerThru 棉花糖色USB-C to USB-C充電線，1公尺，770元。圖／CASETiFY提供
CASETiFY PowerThru 棉花糖色USB-C to USB-C充電線，1公尺，770元。圖／CASETiFY提供

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